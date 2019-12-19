KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: “Çözümün aciliyeti sadece Kıbrıs’ın ihtiyacı olmaktan çıkmış bölgenin ihtiyacına dönüşmüştür”

Doğal kaynakların kullanımı konusunda yaşanan gerginliklerle ilgili açıklamada bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Çözümün aciliyeti sadece Kıbrıs’ın ihtiyacı olmaktan çıkmış bölgenin ihtiyacına dönüşmüştür” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, doğal kaynakların kullanımı konusunda süren gerginlikle ilgili açıklama yaptı. Doğal zenginlikleri Kıbrıs’ın bütününe barış ve refah getirecek bir fırsata dönüştürme anlayışını benimsemenin, adanın güneyinde ve kuzeyinde askeri nitelikli hava araçlarının konuşlanması gerçeğiyle birlikte daha acil bir ihtiyaç haline geldiğini söyleyen Akıncı, çözümün aciliyetinin yalnızca Kıbrıs’ın ihtiyacı olmaktan çıkarak bölgenin ihtiyacı haline geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Paylaşmaya ve birlikte yönetmeye dayalı önerilerimizin yerine gerginlik politikasıyla üstünlük kurma çabasının tercih edilmesinin olumsuz sonuçları giderek belirginleşmektedir. Bu noktada uzlaşı çağrımı yineleyerek, 13 Temmuz’da hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp iki toplumun verimli bir iş birliği alanına dönüştürülmesi amacıyla yaptığım önerinin halen masada olduğunu anımsatmakta yarar görüyorum” dedi.

Kıbrıs’ın etrafındaki doğal kaynaklardan tek yanlı yararlanmak için güneyde atılmakta olan adımların, benzeri adımların kuzeyde de atılmasını beraberinde getirmekte olduğunu ifade eden Akıncı, çözüm aciliyetinin artık bölgesel bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. “Bizim bütün uğraşımız Adamızda ve bölgemizde gerginlikten uzak; iş birliğinin, barışın ve huzurun hakim olduğu koşulların oluşmasına katkı sağlamaktır” diyen Akıncı sözlerine devam etti:

“Doğal zenginlikleri Kıbrıs’ın bütününe barış ve refah getirecek bir fırsata dönüştürme anlayışını benimsemek, adanın güneyinde ve kuzeyinde askeri nitelikli hava araçlarının konuşlanması gerçeğiyle birlikte daha acil bir ihtiyaç haline gelmiş durumdadır."