HABER

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı : “Cumhurbaşkanlığına ve halkın iradesine yapılan her saygısızlık karşılığını görecektir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2019 20:18 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kuderet Özersay ile yaşadıkları görüşme krizi hakkında, “Cumhurbaşkanlığına ve halkın iradesine yapılan her saygısızlık karşılığını görecektir” dedi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kuderet Özersay ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le sosyal içerikli bir yemekte buluşması sonrası yaşadığı kriz hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kuderet Özersay ile yaşadıkları görüşme krizi hakkında, “Cumhurbaşkanlığına ve halkın iradesine yapılan her saygısızlık karşılığını görecektir” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kuderet Özersay ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le sosyal içerikli bir yemekte buluşması sonrası yaşadığı kriz hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Yapılan görüşmeden dolayı rahatsız durduğunu bir kez daha belirten Akıncı, “Kıbrıs Türk halkı 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı makamını görev ve sorumlulukları ile birlikte beş yıllığına şahsıma layık görmüştür. Ben de halkımızın bu güvenine layık olacak bir davranış içerinde tüm güçlüklere karşın var gücümle uğraş verdim. Bu uğraşların odağında çileli Ada’mızın kalıcı bir barışa kavuşması, toplumumuzun gelecek belirsizliğinden kurtularak huzurlu ve mutlu bir geleceğe ulaşması olmuştur. Bu uğraş görevimin son gününe kadar sürecektir. Bu görev ve sorumluluk benim omuzlarımda iken, halkımızdan bu yetkiyi almamış olanların tamamen farklı vizyonlar peşinde ve arkaları sıvazlanarak sahneye sürülmelerini sineye çekecek değiliz” dedi.

Yapılan görüşmeye karşı tepkilerinin devam ettiğini vurgulayan Akıncı, “Biz susarak sineye çekecek olsak halkımız bunu kabullenmez. Nereden ve kimden gelirse gelsin Cumhurbaşkanlığına ve halkın iradesine yapılan her saygısızlık karşılığını görecektir. Kıbrıs Türk halkı demokratik, laik, hoşgörülü kimliği ile gurur duyan bir halktır ve bu halkın mayasında biat kültürü yoktur. Böylesi bir halkın temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamında da biat kültürü ile yetişmiş birisi yoktur” ifadelerini kullandı.

Overclock tutkunları buna bayılacaksınız! Overclock tutkunları buna bayılacaksınız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilirCumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir
Demirtaş telekonferansla bağlandı, kendini böyle savundu! Karar verildiDemirtaş telekonferansla bağlandı, kendini böyle savundu! Karar verildi

En Çok Okunan Haberler

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren zam talebi! İlk 6 ay yüzde 15...

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren zam talebi! İlk 6 ay yüzde 15...

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordu'daki olayla ilgili yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek

Demirtaş telekonferansla bağlandı, kendini böyle savundu! Karar verildi

İsmail Küçükkaya'dan Ekrem İmamoğlu görüşmesiyle ilgili açıklama!

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Soylu: Çalışmalar yarın sabah itibariyle kaldığı yerden devam edecek

Soylu: Çalışmalar yarın sabah itibariyle devam edecek

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı! Yavaş'tan ilk açıklama

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.