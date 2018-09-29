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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Eski müzakere süreci kapanmıştır artık. Sonuç odaklı, takvimli ve stratejik bir paket anlaşmayı hedeflemek gerekiyor."

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 06:02 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Eski müzakere süreci kapanmıştır artık. Sonuç odaklı, takvimli ve stratejik bir paket anlaşmayı hedeflemek gerekiyor."


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