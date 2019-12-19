KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı gündemdeki konuları değerlendirdi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs meselesinin çözümünün yalnızca Ada'nın bir ihtiyacı olmaktan çıkarak bölgenin de bir ihtiyacı haline dönüştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, gündemdeki konulara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bütün uğraşılarının Ada'da ve bölgede gerginlikten uzak, iş birliğinin, barışın ve huzurun hakim olduğu koşulların oluşmasına katkı sağlamak olduğunu kaydeden Akıncı, "Kıbrıs sorununun çözümü sadece Ada'mızın bir ihtiyacı olmaktan çıkmış, bölgemizin de ihtiyacı haline dönüşmüştür." ifadesini kullandı.

Akıncı, Kıbrıs'ın etrafındaki doğal kaynaklardan tek yanlı olarak yararlanma çabasıyla başlayan gerginliğin, bölgedeki bazı ülkelerle gerçekleştirilen ve Kıbrıslı Türklerin haklarını yok sayma siyasetinin bir yansıması olan anlaşmalarla farklı bir boyuta ulaştığını vurguladı.

- "İsrail'den satın alınan İHA'lar endişeleri artıracak türdendir"

Zaman zaman Kıbrıs'ın güneyinde bazı yabancı ülkelere askeri üs verilmesi konusunun bile gündeme getirildiğini hatırlatan Akıncı, "Ayrıca bazı ülkelerin askeri gemilerine limanlarda kolaylıklar sağlandığı da bilinmektedir. Son olarak İsrail ile kurulan yeni askeri ilişkiler ve bu çerçevede satın alınan insansız hava araçları (İHA) endişeleri daha da artıracak türdendir." değerlendirmesinde bulundu.