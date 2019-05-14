KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, hükümet kurma görevini Ersin Tatar'a verdi (2)

TATAR: SAĞLIKLI DİYALOĞU SÜRDÜRMEK İSTİYORUM

KKTC'de dağılan dörtlü koalisyon sonrası Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan yeni hükümeti kurmak üzere görev alan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, açıklamalarda bulundu. Akıncı'nın iyi ve doğru icraatlar dilediğini belirten Tatar, "Partiler kendi aralarında uzlaşıp, hükümet modellerini ortaya çıkarıyorlar. Hükümetlerle ve hükümeti oluşturan partilerle sağlıklı diyalog içinde olunması şarttır. Bu ülkenin yararına olur. Gereksiz diyalog kopuklukları ve zıtlaşmalar, sonunda zararı topluma ödettirir. Ben bu arzu içinde değilim. Sağlıklı diyaloğu sürdürmek istiyorum. Cumhurbaşkanları eleştirilebilir ama bunlar düzeyli olmalı, itham boyutunda olmamalı" dedi.

KKTC'nin içinde bulunduğu durumdan en kısa zamanda çıkması için çalışmalara başlayacaklarını vurgulayan Tatar, "Parti meclisimizi toplayacağız ve yetki alacağız. Partilerle görüşmelerimizi yapacağız. Hükümet boşluğunun ülkeye daha fazla zarar vermemesi için çaba harcayacağız. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile iyi ilişkiler içinde olma gayretinde olacağız. Medeniyetle uygarlık içinde tartışacağız Cumhurbaşkanı'mızla. Gereksiz gerilimlerin kimseye faydası olmaz. Şahsen Sayın Cumhurbaşkanı'mızla sıkıntımız yok. Siyasetteyiz, bazı görüş farklılıklarımız olabilir" diye konuştu.