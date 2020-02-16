KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Kapalı Maraş toplantısı birçok açıdan yanlış

Cumhurbaşkanı Akıncı, Facebook üzerinden bugün kapalı Maraş'ta yapılan toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akıncı, 18 Temmuz 2017'de Cumhurbaşkanlığında meclisteki tüm parti liderleri ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanının katılımıyla bir toplantı yapıldığını ve burada ortaya konan öneriler arasında bulunan Maronit açılımına öncelik verilmesinin kararlaştırıldığını hatırlattı.

Kapalı Maraş'ın Birleşmiş Milletler (BM) boyutu olan çetrefilli bir konu olduğu ve ciddi değerlendirmeler sonrası Cumhurbaşkanlığında tüm tarafların bir araya gelerek, ele alınması üzerinde uzlaşıldığını anımsatan Akıncı, şöyle devam etti:

"Maronit konusu Cumhurbaşkanlığı Müsteşarının başkanlığında ileri bir aşamaya taşındı. Sonra 4'lü koalisyon döneminde bir gün Başbakan ve Yardımcısı konunun artık yürütme konusu olduğuna ve Cumhurbaşkanlığının devrede olmasına gerek olmadığına karar verdiler. O günden sonra Maronit açılımı denen olayda herhangi elle tutulur bir gelişme gözlemlenmedi."

Maraş konusunda ise bir sonraki hükümetin Cumhurbaşkanlığından habersiz açılım yapmaya karar verdiğini vurgulayan Akıncı, hükümetin önceleri "yalnız envanter çalışması yapacağız" dediğini, daha sonra yerleşime açacaklarını da belirttiğini aktardı.