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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Kılıçdaroğlu’na saldırıyı kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 18:34 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadı.KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadı.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadı. Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İç barışı bizi de yakından ilgilendiren Türkiye’de ana muhalefet lideri Sayın Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde yöneltilen çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendisine ve tüm CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletir, Türkiye’ye huzurlu bir gelecek temenni ederim" ifadesini kullandı.
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara’daki şehit cenazesinde yapılan saldırıyı kınadı. Özersay, sosyal medya hesabından, “Kime yönelik olarak kim tarafından yapılırsa yapılsın, şiddet demokrasilere yakışmaz ve kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti ana muhalefet partisi Genel Başkanı sayın Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınıyorum" paylaşımı yaptı.

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