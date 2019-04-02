KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile telefonda görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile telefonda görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile dün gece kendi talebi üzerine bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Akıncı, “Bu telefon görüşmesinde Kıbrıs Türk tarafı açısından başından beri önem verdiği hususların, referans kavramlarının oluşmasında ne kadar önemli olduğunun bir kez daha altını çizdim. Eğer yeni bir müzakere süreci başlayacaksa, bunun sıfırdan başlamaması ve geçmiş mutabakatlarla belgelere dayalı olarak ucu açık olmayan, sonuç odaklı bir anlayışla ileriye götürülmesinin gerekli olduğunu bir kez daha vurguladım” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in Lute’tan üçlü bir görüşme yapılmasını talep ettiğine ilişkin açıklamalarına da değindi. Akıncı, dün geceki görüşmede Lute’un bu konudaki görüşünü sorduğunda kendisine şu hususları ifade ettiğini belirtti:

“Bizim açımızdan sırf müzakere için müzakere dönemi kapanmıştır. Sayın Lute’un devam eden çalışmalarıyla eğer ortak zemin tespit edilirse, ucu açık olmayan, sonuç odaklı ve hedefin net olduğu bir süreç olmasını önemsiyoruz. Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin olmazsa olmaz olduğu artık herkesçe bilinen bir gerçekliktir. Bulunacak olan çözümün adı ne olursa olsun, Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğini içermelidir. Sayın Anastasiadis ile bu konuda yaptığımız gayrı resmi görüşmelerde ne yazık ki yapıcı bir tavır göremedik. Tersine, gerek bizimle yaptığı görüşmelerde gerekse kamuoyuna yaptığı açıklamalarda Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitlik ve etkin katılım konusundaki hassasiyetlerine gereken özeni göstermediği anlaşılmaktadır. Oysa bu konu, geçmiş mutabakatlar arasında bulunan önemli bir BM parametresidir.”

“Biz Sayın Lute ile yaptığımız temaslarda görev tanımı çalışmalarının ancak 11 Şubat 2014 mutabakat metni, diğer mutabakatlar ve son olarak da 30 Haziran 2017 tarihli çerçeve temelinde olması halinde başarıya ulaşma ihtimali olduğunu belirttik” diyen Akıncı, şöyle devam etti:

“Rum liderliği bu anlattığımız belgelerde öngörülen siyasi eşitlik temelinde paylaşım ve etkin katılım ilkelerini benimsemekte hala güçlük çekiyorsa, nasıl bir çözüm öngördüğünü de açıkça ifade etmelidir. Sayın Lute’a da dün telefonda söylediğim gibi, Rum tarafının siyasi eşitlik konusundaki tavrı bu şekilde devam ettiği sürece görev tanımlarının oluşturulması ne yazık ki mümkün görünmemektedir. Bunun ötesinde bugün için Sayın Lute’un misyonu, ortak bir zemin olup olmadığına ilişkin durum tespiti yaparak tarafların konumunu doğru bir şekilde saptamaktır, taraflar arasında arabuluculuk yapmak değildir.”

Crans Montana Konferansı sonrasında Anastasiadis ile gayrı resmi de olsa 3 kez bir araya geldiğini ve bu görüşmelerden de ortaya çıkan sonucun Anastasiadis’in bilinen olumsuz tavrını sürdürmekte olduğuna işaret eden Akıncı, şunları kaydetti:

“Bu tavır değişmedikçe Sayın Lute ile 3’lü bir görüşme yapmak, kamuoylarına sanki bir şeyler oluyormuş sahte algısı vermek dışında bir işe yaramayacaktır. Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak algıların değil gerçeklerin peşindeyiz. Dolayısıyla tarafların ortak bir zemini olup olmadığını saptamak üzere, BM Genel Sekreteri’nin görevlendirdiği Sayın Lute tarafından henüz net tespitler yapılmadan, müzakerelerin yeniden başladığı algısı yaratılmasının hiçbir yararı olmayacaktır.”

