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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı : “Maraş’la ilgili Cumhurbaşkanı’nı dışlayarak yol alma çabası vahim bir hata”

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2019 18:30 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC hükümetinin 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekâtı’ndan sonra boşaltması nedeniyle 45 yıldır kapalı tutulan Maraş kentini sivil yerleşime açma kararına ilişkin, “Maraş’la ilgili Cumhurbaşkanı’nı dışlayarak yol alma çabası vahim bir hata” dedi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı düzenlediği basın toplantısında hükümetin, hayalet şehir olarak bilinen ‘Kapalı Maraş’ hakkında aldığı kararı değerlendirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC hükümetinin 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekâtı’ndan sonra boşaltması nedeniyle 45 yıldır kapalı tutulan Maraş kentini sivil yerleşime açma kararına ilişkin, “Maraş’la ilgili Cumhurbaşkanı’nı dışlayarak yol alma çabası vahim bir hata” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı düzenlediği basın toplantısında hükümetin, hayalet şehir olarak bilinen ‘Kapalı Maraş’ hakkında aldığı kararı değerlendirdi. Kararın Bakanlar Kurulu toplantısında alındığını hatırlatan Akıncı, “Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Maraş’a ilişkin olarak da bazı açıklamalar yapılmıştır. Kıbrıs sorunu ile doğrudan ilişkili böylesine bir konuda Cumhurbaşkanlığını dışlayarak yol alma çabası vahim bir hatadır” dedi.

“Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın birbiriyle çelişen açıklamaları olmaktadır”
Alınan kararın amacının anlaşılmadığını vurgulayan Akıncı, “Aradan üç gün geçmesine rağmen Maraş konusunda yapılmak istenenin ne olduğu anlaşılabilmiş değildir. Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın birbiriyle çelişen açıklamaları olmaktadır” şeklinde konuştu. Akıncı, sözlerine şöyle devam etti:
“Maraş konusunun hassasiyetle ele alınması gereken, ancak her koşulda Kıbrıs’ta çözüm hedefine katkı yapabilme potansiyeline haiz son derece önemli bir konudur. Kapsamlı çözüm uğraşılarının yanı sıra, paralel bir süreçte, her iki toplumun günlük yaşamına katkı yapacak çeşitli güven artırıcı önlemlerin uygulanmasına özel önem vereceğiz. Bu kapsamda, Kapalı Maraş bölgesinin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yerleşime açılması ve bu açılışa eş zamanlı olarak Kıbrıslı Türklerin, ticaret ve turizm alanında yaşadıkları darboğazların aşılması için Mağusa Limanı ve Ercan Havaalanı’nın kullanılabilmesinin yolları üzerinde uzlaşma aranacaktır.”

“Bu halk Kıbırs Rum Tarafı’na azınlık olmak istemiyor”
Kıbrıs Türkünün isteklerini hatırlatan Akıncı ’’Kıbrıs Türkü iki şeyi istemiyor, bunları da söyleyince kırılacak üzülecek bir taraf olmaması lazım hiç kimse için. Bir, Kıbırs Rum Tarafı’na azınlık olmak istemiyor bu halk. Yama olmak istemiyor. Eşitlik istiyor. İkincisi de kendi bölgesinde kendi evinin efendisi olarak, Türkiye ile de sağlıklı ilişkiler içerisinde bir yaşam sürmek istiyor bu toplum” şeklinde konuştu.

Akıncı, “Bu toplumun Türkiye’nin bir vilayeti olmak diye bir hedefi, bir arzusu yok. Onun için halkın isteği, halkın arzusu bu anlattığım çerçevede olduğu sürece, böyle bahsettiğiniz tarzda bir hedefi olmadığı sürece, başkalarının eğer varsa böyle bir hedefi ve niyeti bunun da gerçekleşemeyeceği ortada. Çünkü halkın istemediği bir şeyi kimsenin gerçekleştirecek ne gücü vardır ne de takati olabilir” dedi.

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