KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Orgeneral Küçükakyüz’ü kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için KKTC’ye gelen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Temsilcisi Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında yapılan görüşmede, TSK Temsilcisi Orgeneral Hasan Küçükakyüz’e KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak amacıyla KKTC’ye gelen Küçükakyüz’ü kabulünde yaptığı konuşmada, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 45. yılında Küçükakyüz ve heyetini KKTC’de görmekten onur duyduklarını söyledi. Akıncı, 45 yıl önce Yunanistan’ın darbe girişimi başarılı olsaydı Ada’nın bugün Yunanistan’a bağlı olacağını anımsatarak, bunun TSK ve mücahitlerin omuz omuza verdiği mücadele sayesinde engellendiğini ve bugün barış ve huzur içinde yaşanmasının sağlandığını belirtti. Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye olarak adada kalıcı barışın sağlanması için iyi niyetle çalıştıklarını, ancak Rumlar’ın buna yanaşmadığını ifade eden Akıncı, bu konudaki kararlı tutumlarının devam ettiğini söyleyerek, adada her iki tarafa da yer olduğunu, zenginliklerde de herkesin hakkı olduğunu vurguladı.

"Akıl yolu, işbirliği yolu öneriyoruz ama sağduyulu sesimiz duyulmuyor"

"Akıl yolu, işbirliği yolu öneriyoruz ama sağduyulu sesimiz duyulmuyor" diyen Akıncı, uluslararası topluma burada büyük görev düştüğüne dikkat çekti. Bu yöndeki girişimleri kararlılıkla yaparken uluslararası toplumun Türkiye ile iş birliği yerine özellikle AB’nin Türkiye’yi cezalandırır gibi bazı yaptırım kararları aldığını ifade eden Akıncı, beklentilerinin işbirliği ve ortak komite kurma çağrılarına kulak verilmesi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, bölgede Türkiye’nin dostluğuna, Türkiye gibi büyük bir ülkeyle iş birliğine ihtiyaç olduğunu da kaydetti. Kıbrıs Türk tarafının önerilerini bir mektupla hem BM Genel Sekreterine hem de diğer ilgililere gönderdiklerini hatırlatan Akıncı, diplomasi ve diyalog yoluyla sorunlara çıkış yolu aradıklarını söyledi. Akıncı, barışa istekli olurken bir taraftan da güçlü olmaları ve haklarını korumaları gerektiğini ifade ederek, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının üstüne düşenleri yaptığını, haklarını koruma bilinci içinde kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Akıncı, kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’e verilmek üzere bugün anısına hazırlanan mektup ve plaketi Orgeneral Küçükakyüz’e takdim etti.