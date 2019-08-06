KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, parti liderleriyle görüştü

Akıncı, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 9 Ağustos Cuma günü Rum lider Anastasiadis ile yapacağı toplantı öncesinde, liderlerle yararlı bir görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren görüşmeye, Ulusal Birlik Parti (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının bugüne kadar ortaya koyduğu yapıcı anlayışı sürdürdüğünü belirterek, "Kıbrıs Türk halkının, bulunacak herhangi bir çözümde vazgeçilmezleri vardır. Bunlardan bir tanesi siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılımdır." dedi.

- "Rum liderin artık netleşmesinin zamanının geldi"

Kıbrıs Türk tarafının bugüne kadar ortaya koyduğu yapıcı anlayışı 9 Ağustos'ta da sürdüreceğini kaydeden Akıncı, "Kıbrıs Türk halkının, bulunacak herhangi bir çözümde vazgeçilmezleri vardır. Bunlardan bir tanesi siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılımdır. Bu toplantıda bu konudaki hassasiyetin altı bir kere daha çizilmiştir." dedi.

Akıncı, siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım konusunun önemli olduğunun anlaşılmasını arzu ettiklerini belirterek, "Bu konuda Sayın Rum liderin artık netleşmesinin zamanının geldiğini belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Toplantıda hidrokarbon konusunun da değerlendirildiğini anlatan Akıncı, 13 Temmuz 2019 tarihinde Rum tarafına hidrokarbonlar hususunda sunulan ortak komite kurulması önerisinin ne kadar yapıcı olduğunun parti liderleri tarafından da vurgulandığını ifade etti.

Akıncı, Rum tarafının kategorik ve çok erken bir şekilde bu öneriyi elinin tersiyle ittiğini ve bunun çok yanlış bir davranış olduğunu belirterek, "Bu öneriye yeniden bakmalarında büyük yarar olduğu ortak kanaatimiz." ifadesini kullandı.

Kıbrıs meselesiyle ilgili herhangi bir sürecin başlama noktasına gelmesi durumunda, bunun sonuç odaklı ve ucu açık olmaması gerektiği konusunda parti liderleriyle mutabık kalındığını kaydeden Akıncı, "Bu konunun iyi bir şekilde anlaşılmasında yarar var." dedi.

