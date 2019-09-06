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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: “Referans kavramlarını tamamladık diyecek noktada değiliz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2019 22:29 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiadis ve Birleşmiş Millletler (BM) Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından,“Bu görüşmelerin esas amacı olan referans kavramlarını tamamladık diyecek noktada değiliz” dedi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiadis ve BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile ara bölgedeki Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde gerçekleştirilen resepsiyonun ardından açıklamalarda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiadis ve Birleşmiş Millletler (BM) Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından,“Bu görüşmelerin esas amacı olan referans kavramlarını tamamladık diyecek noktada değiliz” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiadis ve BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile ara bölgedeki Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde gerçekleştirilen resepsiyonun ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile bir hafta boyunca yapılan görüşmelerin ardından ara bölgede Rum Lider Anastasiadis’le gayri resmi bir programda bir araya geldiklerini belirterek “Bu görüşmelerin esas amacı olan referans kavramlarını tamamladık diyecek noktada değiliz” diye konuştu. Referans kavramlarını tamamlama çabalarının devam edeceğini, bu konuda tarafların uzlaşma içerisinde olduğunu dile getiren Akıncı, “Bu yapılan çalışmanın başarılı bir şekilde ortaya çıkarak sonuçlanması ve yeni bir başlangıç noktası teşkil edecek olan referans kavramlarının tamamlanması için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Guterres, 3’lü bir görüşme olmasını istiyor”
Ay sonu itibarı ile BM Genel Kurul çalışmaları için New York’ta olunacağını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, henüz günü ve saati belli olmamakla birlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşeceğini kaydetti. Akıncı, “Sayın Guterres, 3’lü bir görüşme olmasını da istiyor. Bunun BM Genel Kurul çalışmaları esnasında gerçekleşmesi öngörülmüyor. Genel Kurul bitmesinin ardından daha sonra açıklanacak bir tarihte bu görüşme gerçekleşebilir” şeklinde konuştu.

“Lute’un çabaları devam edecek”
BM Genel Kurul çalışmalarının sona ermesinin ardından BM Genel Sekreteri’nin geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un çabalarını sürdürmeye devam edeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Tabii ki bu çabalara garantör ülkelerle yapacağı temaslar da dahil olacaktır” dedi.

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