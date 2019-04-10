Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs Adası’ndaki temaslarının sonucu hakkında, "Rum tarafı bir çözüme hazır olmadığını teyit etti" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs Adası’nda hafta sonu gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi. Konu hakkında yazılı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in referans kavramları oluşturmak üzere görevlendirdiği Lute ile yaptıkları görüşmelerde, başından bu yana net bir duruş sergilediklerini ifade etti.

Akıncı, Rum tarafının, Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesi ve siyasi eşitlik temelinde bir çözüme hazır olmadığının, yeniden kendileri tarafından teyit edildiğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs’a barışın gelmesi için cesaretle sürdürdüğü kararlı ve samimi tutumun daha fazla görmezden gelinmemesini de isteyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının, önce gevşek federasyon, sonra desentralize federasyon dediğini, ancak bunların da altını doldurmadığını anımsattı.

Anastasiadis’ten Akıncı’ya yanıt: "Türk tarafının siyasi eşitlikle ilgili şartlarını kabul etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın siyasi eşitlik konusundaki açıklamalarına yanıt veren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, siyasi eşitlikle ilgili şartların, "Gerçek anlamda bağımsız bir devlete götürmeyecek olması" nedeniyle kabul edilebilir olmadığını söyledi.

