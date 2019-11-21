KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı siyasi parti başkanlarıyla görüştü

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhurbaşkanlığında yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ve Demokrat Partiyi temsilen Milletvekili Serdar Denktaş basına açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, pazartesi günü Almanya'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile yapacağı 3'lü görüşme öncesinde, KKTC Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıyı yakından takip edeceklerini vurgulayan Tatar, siyasi eşitlik konusunun nasıl yorumlanacağına ilişkin sıkıntı bulunduğunu dile getirdi.

Tatar, federal bir çözümün mümkün olamayacağının görüldüğüne dikkati çekerek, geçmişte varılan mutabakatlarla ilgili endişeleri olduğunu kaydetti.

Kıbrıs'ın artık genel çerçevede ele alınması, doğal gaz konusu ve bölgedeki gelişmelerin de içine katılarak farklı boyuttan değerlendirilmesi gerektiğini belirten Tatar, "Artık Kıbrıs konusuna farklı bir pencereden bakılmalı, tek yol federasyon değil, alternatif teklifler de masada olmalı. 50 yıldır aynı yolda aynı meseleleri tartışmaktan usandık." diye konuştu.

Tatar, Kıbrıs Türk halkı kendi geleceğini kurgularken, garantör ülke Türkiye'nin de olayın merkezinde bulunması gerektiğini ifade etti.

- "Beklenti iki tarafta da yüksek değil"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, toplantıyla ilgili "Beklenti iki tarafta da çok yüksek değil, önümüzdeki sürecin anlamlı olması için ortak vizyon olmalıdır ama bu yok." dedi.