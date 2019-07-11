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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: “Türkiye’den gelen su boşa akmasın”

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2019 22:16 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC’de tarım alanlarının azaldığına dikkat çekerek, "Dünyada ilk kez bu mesafede uygulanan, denizin seviyesinden 250 metre aşağıda askı boru sistemi ile Türkiye’den ülkemize su geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC’de tarım alanlarının azaldığına dikkat çekerek, "Dünyada ilk kez bu mesafede uygulanan, denizin seviyesinden 250 metre aşağıda askı boru sistemi ile Türkiye’den ülkemize su geldi. Türkiye’den adaya gönderilen suyun boşa gitmemesi gerekiyor” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu yıl 8’incisi düzenlenen Alaniçi Hasat Festivali’nin açılışına katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Akıncı, açılışta yaptığı konuşmada, festivalin hayırlı olmasını dileyerek, “Toprak üretilen bir şey değil. Televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi üretirsiniz ama toprak üretilebilen bir meta değil. Dolayısıyla bize okulda; mimarlıkta, şehircilikte öğretilen bir şey vardı, denirdi ki, toprak üretilen bir şey olmadığı için en akılcı en rasyonel şekilde kullanmak ve değerlendirmek lazım. Bunun da yolu akılcı planlamadır” dedi.

“Ülkede tarım arazileri giderek azalıyor”
Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ülkede tarım arazileri giderek azalıyor, birilerine verildiği için değil, ama doğru dürüst planlama yapılmadığı için, imara açılmaması gereken alanlar da imara açıldığı için birçok tarım arazisi betonlaştı. O nedenle bundan sonra, hükümeti bekleyen en önemli görev; sadece bir bölgesinin imar planı olan bu ülkede imar plansız bölge bırakmamak. Yapılması gereken budur ve bu planlamalar yapılırken tarım arazilerine de özel önem verilmeli, planlamada tarım arazileri da muhakkak dikkate alınmalı ve korunmalıdır” diye konuştu.

“Türkiye’den ülkemize su geldi”
Cumhurbaşkanı Akıncı, üreticilerin kuraklıktan ve yağmurdan dolayı yaşadığı sıkıntılara değinerek, Türkiye’den gelen suyun tarımda kullanılmasının önemine vurguladı. Akıncı, “Dünyada ilk kez bu mesafede uygulanan, denizin seviyesinden 250 metre aşağıda askı boru sistemi ile Türkiye’den ülkemize su geldi. Şimdi pek çok yere, evlerimize ulaştı, hala daha ulaşmayan yerler var ama tarım için de bu suyu kullanmamız halinde, artık kuru ziraattan öte Mesarya’nın yemyeşil bir ova haline dönüşmesi de mümkündür. Elbette ki kuru ziraat da yapılacak, beraberinde sulu ziraata geçmek hem ürünlerde çeşitliliğe gitmek hepimizin yüzünü güldürecek olan bir şeydir” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Mesarya’da ürün çeşitliliği ile daha da zenginleşecek olan tarımın, ülkede her alanda daha iyeye gidilmesine yardımcı olacağını kaydetti.

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