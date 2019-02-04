KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve BM Özel Danışmanı Lute 2 saat görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yaklaşık iki saat görüşme gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, dün KKTC’ye gelmişti. Lute, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile 2 saat görüşme gerçekleştirdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından açıklama

Burcu KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Geçici Danışmanı Jane Holl Lute ile yaptığı görüşme sonrası yazılı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcü açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı, bilindiği üzere dün ve bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Geçici Danışmanı Jane Holl Lute’u kabul ederek görüştü. Sayın Cumhurbaşkanımız, Lute ile iki taraf arasında sonuç odaklı biçimde müzakerelere yeniden başlayabilmeyi anlamlı kılacak ortak bir zeminin diğer bir deyişle görev tanımlarında ortak bir anlayışın olup olmadığı hususunu görüştü. Cumhurbaşkanımız, bugün yeniden Kıbrıs Türk tarafı olarak siyasi eşitliğimizin kabulünün öngörülen çözüm için olmazsa olmaz olduğuna dikkat çekmiş ve çeşitli örnekler vererek önemle vurgulamıştır” ifadelerini kullandı.

Akıncı’nın aynı zamanda başta siyasi eşitlik olmak üzere bugüne kadar varılan mutabakatlardan geri adım atılmasının sürecin başlamasına hizmet etmeyeceğinin altını çizdiğini belirten Burcu, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs Türk tarafı olarak her zaman sürdürdüğümüz yapıcı tutuma uygun bir biçimde, geçmiş mutabakatlara da bağlılığını sürdürerek, söylem tutarlılığı içerisinde ortak bir zeminin yaratılması için Sayın Lute ile samimi ve yapıcı bir diyalog sürdürmüştür. Herhangi bir federal çözümde, çoğunluk ve azınlık ilişkisi olamayacağı çok açıktır. Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği ve kararlara etkin katılımı esastır. Bu ilkeye ve geçmiş mutabakatlara sadakat, görev tanımlarının başarıyla sonuçlandırılabilmesi için kaçınılmazdır. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde öncelikle hükümetle bir araya gelecektir, sonrasında ise yakın bir gelecekte bilgi vermek için Meclis’i toplantıya çağıracaktır” dedi.

Jane Holl Lute, Akıncı ile görüşmesinin ardından Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi. Lute, Kıbrıs’taki temasları çerçevesinde dün de liderlerle görüşmüştü.

