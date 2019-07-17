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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan AB Komisyonu’nu yeni başkanı Von Der Leyen’e tebrik

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2019 23:22 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Birliği Komisyonu başkanlığına seçilen Ursula Von Der Leyen’i tebrik etti.KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Komisyonu başkanlığına seçilen Ursula Von Der Leyen’i tebrik ederek, “Tüm Kıbrıslılar ve Avrupa ailesi için daha iyi ve barış içinde, bir gelecek hedefiyle, Kıbrıslı Türkler adına dostça ve verimli bir diyalog kurmak ümidiyle en iyi dileklerimi iletirim” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Birliği Komisyonu başkanlığına seçilen Ursula Von Der Leyen’i tebrik etti.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Komisyonu başkanlığına seçilen Ursula Von Der Leyen’i tebrik ederek, “Tüm Kıbrıslılar ve Avrupa ailesi için daha iyi ve barış içinde, bir gelecek hedefiyle, Kıbrıslı Türkler adına dostça ve verimli bir diyalog kurmak ümidiyle en iyi dileklerimi iletirim” dedi.

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