KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Kıbrıs’ta ortak anlayışlar ve işbirliği sergileyerek adamız, denizlerimiz ve bölgemiz birbirini dışlamadan, tüm tarafların yararlanacağı bir huzur ve istikrar bölgesi haline dönüştürülebilir” dedi. KKTC’de Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları, 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasıyla başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’na ilişkin açıklamasında, Kıbrıs’ta ortak anlayışlar ve iş birliği sergileyerek, adanın, denizlerin ve bölgenin birbirini dışlamadan, tüm tarafların yararlanacağı bir huzur ve istikrar bölgesi haline dönüştürülebileceğine işaret etti. Akıncı, “Bunun sağlanmasının yolunun elbette güçlü olmaktan ve meşru haklarımızı korumanın kararlılığından geçtiğinin de bilincindeyiz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Akıncı, bunu sağlamak için ise her açıdan güçlü ekonomisi ve demokrasisi ile ileri bir toplum ve devlet olma çabalarının süreceğini belirtti. Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ile yakında bir araya geleceğini belirterek, Rum liderden açıklık istediğini söyledi ve “Hepimiz Sayın Rum liderden açıklık istiyoruz. Sayın Rum lider ne istiyor? Amacı ne? Kıbrıs’ta nasıl bir gelecek öngörüyor? Farklı ortamlarda farklı söylemler dönemi artık bitmelidir” dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kapalı ortamlarda bazen iki devlet, sırasında konfederasyon, bazen açıktan gevşek federasyon, bir başka gün desentralize federasyon, sonrasında başkanlık sistemi yerine parlamenter sistem, dönüşümlü başkanlık yerine dönüşümlü başbakanlık söylemleriyle bulanıklık oluşmuştur. Bizim istikrarlı duruşumuz karşısında Rum liderliğinin yalpalamaları daha nereye kadar sürecektir? Rum tarafı artık karar vermelidir. Her iki toplumun eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde yaşayacakları, aynı zamanda yetkiyi ve zenginlikleri paylaşacakları, makul bir çözümü içine sindirebilecek mi? Yoksa adanın kalıcı olarak bölünmüşlüğünü tescil etmek mi istiyor? Sayın Guterres’ten talep ettiğimiz 5’li gayriresmi toplantıda tüm bunların aydınlanması gerekmektedir” diye konuştu.

“Türkiye’nin demokrasisi ve ekonomisi ile her alanda gelişmesi en büyük arzumuz"

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk halkının bir bütün olarak ve tüm kurumlarıyla, darbe gecesi yaşanırken Türkiye’de sivil yönetimden ve demokrasiden yana açık tavır aldığını anımsattı ve “Bugün de en büyük arzumuz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokrasisi ve ekonomisi ile her alanda gelişmesi ve halkının en müreffeh noktaya ulaşmasıdır” dedi.

Kıbrıs’ta 15 Temmuz darbe girişimi amacına ulaşabilseydi, adanın Yunanistan’a bağlanacağının çok açık bir gerçek olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, 20 Temmuz günü Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıslı Türk Mücahitlerle birlikte gerçekleştirdikleri harekâtın, Enosis’i engellediğini ve iki kesimli, eşitlik ve güvenlik içinde yaşanabilecek yeni bir alt yapı oluşturduğunu kaydetti.

Yıllardır var olan bu alt yapı üzerinde bir gelecek inşası için uğraş içinde olunduğunu belirten Akıncı, 2004 referandumu ve 2017 Crans Montana konferansında çözüme ulaşmak açısından yakınlaşılan dönemler olduğunu hatırlattı. Akıncı, “Ne var ki her iki durumda da sonuca ulaşılamamıştır. Rum liderliğinin olumsuz tavırları buna olanak vermemiştir” dedi.