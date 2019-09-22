HABER

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Rum lider Anastasiadis’e tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.09.2019 15:42 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Londra’daki konuşmasının, siyasi eşitlik içinde bir ortaklık anlayışından çok uzak olduğuna söyledi.KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in İngiltere’nin başkenti Londra’daki konuşmasına tepki gösterdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Londra’daki konuşmasının, siyasi eşitlik içinde bir ortaklık anlayışından çok uzak olduğuna söyledi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in İngiltere’nin başkenti Londra’daki konuşmasına tepki gösterdi. Akıncı, “Sayın Anastasiadis’in Londra konuşması, yine siyasi eşitlik içinde bir ortaklık anlayışından çok uzak. Hala geçmiş mutabakatları inkar eden, kararlara etkin katılımı şeytanlaştıran bir söylemi devam ettiriyor. Kıbrıslı Türklerin öteden beri var olan haklı bir talebini Türkiye’nin dayatması olarak takdim etmek de işine geliyor.
Zorluklarımız çok ve tek yanlı değil. Çeşitli yönlerden gelen zorluklara karşı mücadelemize devam ediyoruz” dedi.
Kıbrıs Türk halkının eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde, özgün kimlik ve kişiliği ile uluslararası hukuk temelinde var olma hakkını koruma kararlılığı içinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmeye gittiğini söyleyen Akıncı, “Siyasal eşitlik ve etkin katılım artık yerleşmiş bir BM parametresidir ve geçmiş mutabakatlar arasındadır. Anastasiadis bunu kabul etmediğini BM Genel Sekreterine de anlatmalıdır. Yarın sabah 08.15’de Ercan hava alanındaki basın toplantısında halkımıza daha geniş bilgiler vereceğim” ifadelerine yer verdi.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
AK Parti'li Kandemir: Teröre en keskin cevabı veren il ŞırnakAK Parti'li Kandemir: Teröre en keskin cevabı veren il Şırnak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklamasıİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Teröre peş peşe darbe!

Teröre peş peşe darbe!

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Diğer Haberler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması: Yanlış bir yazışmadır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap edecek

Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi flaş açıklamalar

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.