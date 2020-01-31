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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos’a tepki göstererek çirkin saldırıyı kınadığını ifade etti.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos’a tepki göstererek çirkin saldırıyı kınadığını belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos’a tepki göstererek çirkin saldırıyı kınadığını ifade etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos’a tepki göstererek çirkin saldırıyı kınadığını belirtti. Akıncı, AP’de Yunanistan’ın Altın Şafak Partisi’ne mensup ırkçı milletvekili Lagos’un Türkiye’ye yönelik tepkisini kağıda basılı bir Türk bayrağını yırtma noktasına taşımış olmasını kınayarak ırkçı ve faşist tutumların insanlık adına ne kadar zararlı olduğunun altını çizdi.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosunda Yunanistan’ın ırkçı Altın Şafak Partisi’ne mensup bir milletvekilinin Türkiye’ye yönelik tepkisini kağıda basılı bir Türk bayrağını yırtma noktasına taşımış olması kınanması gereken bir davranıştır. Avrupa Parlamentosu gibi farklı kültür ve anlayışların barış ortamında bir arada bulunduğu bir mekanda yer alan bu olay, ırkçı ve faşist tutumların insanlık adına ne kadar zararlı olduğunun da bir göstergesidir. Bu ırkçı ve çirkin davranışı Yunan hükümetinin kınadığı ve AP Başkanlığının da cezasız bırakmayacağı haberleri ise sevindiricidir. Irkçı politikalardan insanlık büyük acılar yaşadı. Bu tür davranışların yeni acılara yol açmaması için uluslararası dayanışma içinde karşı durulmalıdır" dedi.

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