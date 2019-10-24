KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Türkiye açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Suriye’den başlayarak Türkiye’nin tüm bölge ülkeleri ile olan ilişkilerinin düzelmesi, AB ile yaşanan sorunların giderilmesi en büyük temennimdir. İlişkileri güçlü olan bir Türkiye, Kıbrıs Türk halkı için de önem taşımaktadır” dedi.

KKTC Başbakanı Mustafa Akıncı, Türkiye’ye ve Suriye’deki gelişmelere değildi. Akıncı açıklamasında, “Suriye’de diplomasinin devreye girmesi ve silahların susup insanların konuşmasıyla sonuca varıldı. Diyalog ve diplomasinin zorunluluğu bir kez daha kendisini gösterdi. ABD’nin sergilediği kaba üslubun tasvip ve hazmedilmesi elbette imkansızdır. Nihayetinde gerek ABD gerekse Rusya ile yürütülen diplomasinin sonuç vermesi ise olumlu bir gelişme olmuştur. Şimdi kanımca olması gereken, Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayacak adımların atılması, bu bütünlük içinde Türkiye’nin sınırlarına yönelik hiçbir tehdidin kalmaması, Suriye topraklarında bunun güvencesinin bizzat Suriye’nin kendisinin olmasıdır. Türkiye ve Suriye arasında ilişkilerin yeniden tesis edilerek güçlenmesi kalıcı barış ve huzur için gereklidir düşüncesindeyim. Daha önce de söylediğim gibi Suriye’den başlayarak Türkiye’nin tüm bölge ülkeleri ile olan ilişkilerinin düzelmesi, AB ile yaşanan sorunların giderilmesi en büyük temennimdir. İlişkileri güçlü olan bir Türkiye, Kıbrıs Türk halkı için de önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.