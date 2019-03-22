KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya ABD Büyükelçisi Garber'den ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki görevine 18 Mart’ta başlayan ABD Büyükelçisi Judith Gail Garber ile bir araya geldi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçisi Garber’ı kabul eden Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmede, Kıbrıs sorununun özünde ne olduğunu ve sorunun çözümü konusunda Kıbrıs Türk tarafının verdiği uğraşıyı anlattı.

Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğini kabulünden geri adım atmasının, çözüme ciddi engel oluşturduğunu vurgulayan Akıncı, görüşmede Garber'a, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları konusunda vizyonun, bölgede barış ve istikrarın koruyacak çerçevede olması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yıllar önce AB üyeliğinin Kıbrıs’ta çözümü teşvik edici bir unsur olması gerekirken bunun yapılmadığını, bu hatanın bir benzerinin şimdi de hidrokarbon kaynakları konusunda yaşandığını belirterek, uluslararası toplumun tarafları iş birliğine yönlendirmek yerine Kıbrıs Rum tarafının tek taraflı adımlarını teşvik etmesinin çözüme yardımcı olmadığını hatırlattı.

