KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Limasol’da camiye yapılan saldırıyı kınadı

KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs konusu ile ilgili müzakere süreçleri öncesinde Rum provokasyonlarının gündeme geldiğini belirtti.

27-29 Nisan'da Cenevre’de yapılacak gayriresmi 5+BM toplantısına da sayılı günler kalırken Rum provokasyonlarının yeniden yoğunluk kazandığına dikkati çeken Tatar, GKRY'de bulunan camiler, dini ve kutsal yerlerin saldırıya uğradığını, dün de Yunan ayaklanmasının 200'üncü yıl dönümünde Limasol’da bulunan caminin duvarına "Bütün Türkler ölün" şeklinde ırkçı ve faşist sloganların yazıldığını aktardı.

Tatar, bu olayla Rum zihniyetinin bir kez daha gözler önüne serildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"1963-1974 döneminde de yüzlerce camimizin saldırıya uğrayıp yerle bir edildiğini de hatırlatmak gerekir. Rum yönetimi ile liderliğine önerimiz, bu tür ırkçı ve faşist saldırıları organize edip desteklememesi, bunları engellemesi ve sorumluları bir an önce tutuklamasıdır. Temennimiz bu yöndedir."