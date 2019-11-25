KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan doğal gaz açıklaması! 'Krizi iş birliğine çevirebiliriz'

Berlin'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapılacak üçlü görüşmeye katılacak olan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görüşmenin yapılacağı Adlon Oteli'ne gelişinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Berlin'e Kıbrıs sorununun çözümü doğrultusunda olumlu bir adım oluşturma arzusu ve niyetiyle geldiklerine dikkati çeken Akıncı, ''Sayın Genel Sekreter önce üçlü görüşme arzu etti. Beşli görüşmeyi ise iyi bir hazırlık sonrası ve Crans Montana sürecine benzer bir şekilde olumsuz sonuçlanmayacağından emin olma arzusuyla daha uygun bir zamana bırakmayı uygun gördü.'' dedi.

Berlin'de, Kıbrıs konusunda bir yol haritası üzerinde konuşacaklarını dile getiren Akıncı, ''Arzumuz ve niyetimiz buradan Kıbrıs'a güzel haberler iletebilmektedir.'' şeklinde konuştu.

1985 yılında henüz Lefkoşa Belediye Başkanıyken Lefkoşa'nın Rum tarafı Belediye Başkanı olan Lellos Dimitriadis ile Berlin'e geldiklerini anımsatan Mustafa Akıncı şunları söyledi:

''O zaman Berlin Duvarı vardı. Duvar önünde onunla hatıra fotoğrafımız var. 1989 yılında yani 30 yıl önce Berlin Duvarı yıkıldı. O dönemde belediye başkanıydım ve bana duvar soruldu. Şunu söylediğimi çok iyi anımsıyorum, 'Berlin Duvarı'nın fiziki olarak yıkılmasından önce duvarın her iki tarafındaki insanların beyinlerindeki duvarlar yıkıldı. Beyinlerdeki duvarlar yıkılınca fiziki duvarlar yıkılabildi.' Biz de 30 yıldır Kıbrıs'ta o beyinlerdeki duvarları yıkmaya çalışıyoruz. Bunu yapabiliriz, başarabiliriz. Çünkü dünya artık çok değişti. Soğuk savaş yılları yok.''