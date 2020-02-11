KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan taziye mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Suriye İdlib’te 5 Türk askerinin şehit düşmesi nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı. Akıncı, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında Türkiye’ye başsağlığı, yaralanan askerlere ise acil şifalar dileyerek, “Suriye İdlib’te 5 Türk askerinin şehit düştüğünü ve 5 Türk askerinin de yaralı olduğunu öğrenmekten bir kez daha derin üzüntü duydum. Şehitlere Allah’tan rahmet, aile ve yakınlarına sabır, tüm Türkiye’ye başsağlığı, yaralanan askerlere acil şifalar dilerim. Daha önce de belirttiğim gibi Suriye dahil bölgemizde aktif diplomasi ve barışçı yollarla bir an önce huzur ve istikrarın sağlanması en büyük temennimdir” ifadelerini kullandı. (İHA)

