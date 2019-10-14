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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 13:13 | Son Güncelleme

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesine üye 27 Kıbrıs gazisi, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla askere gitmek için dilekçe verdi - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesi Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya: - "Sayın Akıncı'nın açıklamaları bizi son derece üzmüştür. Kıbrıs'ta 500'ün üzerinde şehidimiz, yüzlerce kaybımız ve 38 bin gazimiz var. O koltukta bugün özgürce oturuyorsa bunu Türk milletine borçludur"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesine üye 27 Kıbrıs gazisi, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek amacıyla askere gitmek için dilekçe verdi.

Kıbrıs gazileri, Altınordu Düz Mahalle'deki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak, ellerinde Türk bayrakları ile Askerlik Şube Başkanlığına kadar yürüdü.

Burada gazetecilere açıklama yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesi Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın kahraman gazileri olarak bugün yeniden askere alınmak için başvuru yaptıklarını söyledi.

Askerlik yaparken acemi birliğinde bu vatanı korumak için yemin ettiklerini ifade eden Gümüşkaya, bu yemine tüm kahraman gazilerin her zaman sadık kaldığını dile getirdi.

Türkiye'de yaklaşık 25 bin Kıbrıs gazisi olduğunu aktaran Gümüşkaya, "Bugün bu 25 bin gazinin eli tetik tutuyor ve hedefi çok iyi görüyor. Bunların hepsi Barış Pınarı Harekatı'na destek vermeye hazır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan istirhamımızdır bizi davet etsin. Biz sonuna kadar hazırız. Bize bir bot ile bir silah yeter. Başka bir şey istemiyoruz." dedi.

Ülkeyi tehdit eden terör örgütleriyle mücadele veren kahraman askerlerin yanında olmak için 450 Ordulu Kıbrıs gazisi adına burada toplandıklarını aktaran Gümüşkaya, "Barış Pınarı Harekatı'na katılmak ve yeniden askere alınmak için buradayız. Halen elimiz tetik tutuyor ve hedefin neresi olduğunu da çok iyi biliyoruz. Tekrar savaşmaktan onur duyarız." diye konuştu.

-"Kıbrıs gazileri olarak bu açıklamaları kınıyoruz"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösteren Gümüşkaya, "Sayın Akıncı'nın açıklamaları bizi son derece üzmüştür. Kıbrıs'ta 500'ün üzerinde şehidimiz var, yüzlerce kaybımız ve 38 bin gazimiz var. O koltukta bugün özgürce oturuyorsa bunu Türk milletine borçludur. Kıbrıs gazileri olarak bu açıklamaları kınıyoruz. Ya istifa et ya da sözlerini geri al. Bunu senden istemek gazilerimizin hakkıdır. Sana hakkımızı helal etmiyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından gaziler askere gitmek için hazırladıkları ıslak imzalı dilekçelerini Ordu Askerlik Şube Başkanlığına sundu.

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Anahtar Kelimeler:
askerlik Barış Pınarı Harekatı Kıbrıs gazisi ordu

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