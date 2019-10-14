KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına tepki

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesine üye 27 Kıbrıs gazisi, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek amacıyla askere gitmek için dilekçe verdi.

Kıbrıs gazileri, Altınordu Düz Mahalle'deki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak, ellerinde Türk bayrakları ile Askerlik Şube Başkanlığına kadar yürüdü.

Burada gazetecilere açıklama yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesi Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın kahraman gazileri olarak bugün yeniden askere alınmak için başvuru yaptıklarını söyledi.

Askerlik yaparken acemi birliğinde bu vatanı korumak için yemin ettiklerini ifade eden Gümüşkaya, bu yemine tüm kahraman gazilerin her zaman sadık kaldığını dile getirdi.

Türkiye'de yaklaşık 25 bin Kıbrıs gazisi olduğunu aktaran Gümüşkaya, "Bugün bu 25 bin gazinin eli tetik tutuyor ve hedefi çok iyi görüyor. Bunların hepsi Barış Pınarı Harekatı'na destek vermeye hazır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan istirhamımızdır bizi davet etsin. Biz sonuna kadar hazırız. Bize bir bot ile bir silah yeter. Başka bir şey istemiyoruz." dedi.