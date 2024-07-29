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  4. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar İsrail Dışişleri Bakanının paylaşımına tepki gösterdi: 'Erdoğan'ı hedef alan seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyorum'

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar İsrail Dışişleri Bakanının paylaşımına tepki gösterdi: 'Erdoğan'ı hedef alan seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyorum'

29.07.2024 19:42
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi. Tatar, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar İsrail Dışişleri Bakanının paylaşımına tepki gösterdi: 'Erdoğan'ı hedef alan seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyorum'

Cumhurbaşkanı Tatar, yayımladığı kınama mesajında, geçen ekimden beri dünyanın gözü önünde çoluk, çocuk, kadın demeden sivilleri planlı ve organize şekilde katletmeye devam eden soykırımcı İsrail’in yetkililerinin, daima mazlumların yanında olan ve insanlığın kazanması için her türlü fedakarlığı yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hadlerini aşarak sataşmalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Mesajında, Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerinin, İsrail’in hemen her gün işlemeye devam ettiği insanlık suçlarını ört bas etmeye yönelik olduğunu belirten Tatar, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyorum. Uluslararası toplumu, İsrail’in masum Filistin halkına yönelik sürdürdüğü soykırım faaliyetlerini bir an önce durdurmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Ersin Tatar kktc
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