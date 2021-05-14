HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askeri Kıbrıs'tan çekilmeyecek ve KKTC Gazze olmayacaktır

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askeri Kıbrıs'tan çekilmeyecek ve KKTC Gazze olmayacaktır

14.05.2021 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Rum-Yunan ikilisi ile BM ve AB'nin 'Türkiye'nin garantörlüğü kaldırılsın, Türk askeri Kıbrıs'tan uzaklaştırılsın, Kıbrıs'ta güvenliği AB sağlasın.' taleplerinin nedeni şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. Ama dünya şunu bilmelidir ki Türkiye'nin garantörlüğü kaldırılmayacak, Türk askeri Kıbrıs'tan çekilmeyecek ve KKTC Gazze olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askeri Kıbrıs'tan çekilmeyecek ve KKTC Gazze olmayacaktır

Tatar, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"RUMLARIN KIBRIS TÜRK HALKINA YÖNELİK SALDIRILARINA SEYİRCİ KALDIKLARI GİBİ..."

İsrail ordusunun mübarek ramazanda Mescid-i Aksa'ya düzenlediği operasyonlardan sonra Gazze'ye yönelik havadan, denizden ve karadan başlattığı saldırıların sürdüğünü belirten Tatar, şöyle devam etti:

"Bayram dinlemeden son sürat devam eden saldırılarda çocuklar, kadınlar ve siviller katledilirken, BM Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası güçler, 1964-74 döneminde Rumların Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırılarına seyirci kaldıkları gibi Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına karşı da seyirci kalıyor. İsrail'in uyguladığı devlet terörüne, vahşete ve katliamlara seyirci kalanlar, İsrail'in işlemekte olduğu insanlık suçuna ortak oluyor."

Tatar, Gazze'ye yönelik saldırılara dünya seyirci kalırken, ana vatan Türkiye'nin tek başına karşı çıkması, tepki göstermesi ve bunların sonlandırılması için gösterdiği gayretin, insanlık, hukuk ve adalet adına en büyük hizmet olduğunu ve tarihin bunu kaydedeceğini vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rum yönetimi büyük bir operasyon başlattıKKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rum yönetimi büyük bir operasyon başlattı

"KKTC GAZZE OLMAYACAKTIR"

Gazze'de yaşanan vahşet, terör ve soykırıma dünyanın seyirci kalmasının, kendilerine bir kez daha Kıbrıs'ta ana vatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü ile Türk askerinin varlığının ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade eden Tatar, şunları kaydetti:

"Kıbrıs’ta geçmişte yaşananları ve Gazze'de yaşanmakta olanları dikkate aldığımızda Türkiye'nin garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçmemiz mümkün değildir. Rum-Yunan ikilisi ile BM ve AB'nin 'Türkiye'nin garantörlüğü kaldırılsın, Türk askeri Kıbrıs'tan uzaklaştırılsın, Kıbrıs'ta güvenliği AB sağlasın.’ taleplerinin nedeni de şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. Ama dünya şunu bilmelidir ki Türkiye’nin garantörlüğü kaldırılmayacak, Türk askeri Kıbrıs'tan çekilmeyecek ve KKTC Gazze olmayacaktır. "

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını bir kez daha şiddetle kınayan, şehit düşen Filistinliler için Allah'tan rahmet ve Filistin halkına başsağlığı dileyen Tatar, destek ve dualarının Filistin halkı için olduğunu bildirdi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKafa karıştıran fotoğraf! Aşk mı yaşıyorlar?Kafa karıştıran fotoğraf! Aşk mı yaşıyorlar?
Netanyahu, Gazze'ye saldırıların devam edeceğini söylediNetanyahu, Gazze'ye saldırıların devam edeceğini söyledi
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
İsrail

En Çok Okunan Haberler

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Tam kapanma sona eriyor! İşte normalleşme planı

Tam kapanma sona eriyor! İşte normalleşme planı

5 metrekarelik dükkandan tüm dünyaya

5 metrekarelik dükkandan tüm dünyaya

Deniz Seki'nin photoshopsuz hali olay oldu! "Bu resmen nitelikli dolandırıcılık"

Deniz Seki'nin photoshopsuz hali olay oldu! "Bu resmen nitelikli dolandırıcılık"

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.