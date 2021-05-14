KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askeri Kıbrıs'tan çekilmeyecek ve KKTC Gazze olmayacaktır

Tatar, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"RUMLARIN KIBRIS TÜRK HALKINA YÖNELİK SALDIRILARINA SEYİRCİ KALDIKLARI GİBİ..."

İsrail ordusunun mübarek ramazanda Mescid-i Aksa'ya düzenlediği operasyonlardan sonra Gazze'ye yönelik havadan, denizden ve karadan başlattığı saldırıların sürdüğünü belirten Tatar, şöyle devam etti:

"Bayram dinlemeden son sürat devam eden saldırılarda çocuklar, kadınlar ve siviller katledilirken, BM Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası güçler, 1964-74 döneminde Rumların Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırılarına seyirci kaldıkları gibi Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına karşı da seyirci kalıyor. İsrail'in uyguladığı devlet terörüne, vahşete ve katliamlara seyirci kalanlar, İsrail'in işlemekte olduğu insanlık suçuna ortak oluyor."

Tatar, Gazze'ye yönelik saldırılara dünya seyirci kalırken, ana vatan Türkiye'nin tek başına karşı çıkması, tepki göstermesi ve bunların sonlandırılması için gösterdiği gayretin, insanlık, hukuk ve adalet adına en büyük hizmet olduğunu ve tarihin bunu kaydedeceğini vurguladı.