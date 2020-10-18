KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Turu İçin Sandık Başında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde Cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci turu halk yeniden sandık başında. Ada halkı sabah saat 8’den itibaren oylarını kullanmaya başladı.

Seçimin ikinci turuna kalan iki aday Ulusal Birlik Partisi adayı Ersin Tatar ve bağımsız aday Mustafa Akıncı, önümüzdeki 5 yıl KKTC Cumhurbaşkanı koltuğuna oturmak için yarışıyorlar.

İlk turda adayların hiçbirinin yüzde 50’inin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim, bugün yapılan ikinci tura kalmıştı. İk turda Tatar, yüzde 32,34, Akıncı’ysa yüzde 29,8 oy alarak ikinci turda yarışacak adaylar olmayı başarmışlardı.

Adada oy kullanma işlemi saat 18’de sona erecek. Toplam 199 bin 29 kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC’de seçim 738 sandıkta yapılıyor. Seçimin ilk turuna katılım yüzde 58,29’da kalmıştı.

İlk tur seçimle birlikte yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının arttırılması konusundaki referandumdan da hayır kararı çıkmıştı.

Seçim alınan Corona virüsü salgını önlemleriyle birlikte yapılıyor. Seçim sürecince salgın nedeniyle adaylar mitinglerini de iptal etmek durumunda kalmışlardı.

