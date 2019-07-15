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KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’dan Rumlara çağrı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.07.2019 15:10 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, "Hidrokarbon önerisinin gerekli hassasiyetle değerlendirileceğini umuyoruz’’ dedi.KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’e ilettiği hidrokarbon konusundaki önerinin Rum liderliği tarafından gerekli hassasiyetle değerlendirileceğini umut ettiklerini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, "Hidrokarbon önerisinin gerekli hassasiyetle değerlendirileceğini umuyoruz’’ dedi.
KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’e ilettiği hidrokarbon konusundaki önerinin Rum liderliği tarafından gerekli hassasiyetle değerlendirileceğini umut ettiklerini kaydetti. Burcu, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, söz konusu önerinin açıklandığı gibi ortak bir komite kurulmasını da içerdiğini dile getirdi. “Hatırlanacağı gibi ortak komite fikri Cumhurbaşkanımız Akıncı’nın öteden beri ortaya koyduğu bir çıkış yoludur” diyen Burcu, şöyle devam etti:
“2011 yılından beri masada bulunan ortak komite önerisi, bu kez daha da ayrıntılı olarak ve o günden bugüne yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak kapsamlı bir şekilde hazırlanmıştır. Bu hazırlık yapılırken gerek KKTC hükümeti ve gerekse Türkiye ile de istişareler yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız öteden beri Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmak yerine bir barış ve iş birliği alanına dönüşmesi gerektiğini ısrarla vurgulamaktadır. Cumhurbaşkanımız, içinde bulunduğumuz koşullarda giderek tırmanan gelişmeleri de dikkate alarak bir uzlaşı zemini oluşturmak amacıyla sunulan bu öneriyi Sayın Anastasiadis ile yakın gelecekte yapacağı görüşmede de ele almak arzusundadır. Cumhurbaşkanlığı olarak temennimiz yapıcı ve samimi bir yaklaşımla sunulan önerinin aynı şekilde karşılık bulmasıdır.”

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