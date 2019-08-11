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KKTC Cumhurbaşkanlığında bayramlaşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 12:34 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: - "Bu bayramda tüm kırgınlıkların bir kenara bırakılmasını, dostluk ve kardeşlik duygularının daha da bir pekişmesini diliyorum"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Bu bayramda tüm kırgınlıkların bir kenara bırakılmasını, dostluk ve kardeşlik duygularının daha da bir pekişmesini diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile eşi Meral Akıncı'nın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığında bayramlaşma gerçekleştirildi.

Bayramlaşmaya, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, bazı kurumların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Konuklarla sohbet eden Akıncı, çocuklara bayram hediyeleri verdi ve onlarla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, tebrik kabulü öncesinde basına yaptığı açıklamada, bayramların dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştiren özel günler olduğunu belirterek, tüm halkın, Türk milletinin ve İslam aleminin bayramını kutladı.

Bayram günlerinin sağlık, huzur ve mutlulukla geçmesini dileyen Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

"Tüm halkımızın, Türkiye'deki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bayram günlerinin en başta sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçmesini diliyorum. Bayramlar çok güzel ve özel günlerdir. Bizlere bütün kırgınlıkları bir kenara itme fırsatı verir, dostlukların tazelenmesi fırsatını verir. Ben de bu bayramda tüm kırgınlıkların bir kenara bırakılmasını, dostluk ve kardeşlik duygularının daha da bir pekişmesini diliyorum. Bu bayram günlerinin kazasız, belasız ve huzur içinde geçmesini temenni ediyorum. Tüm yurttaşlarımıza en iyi duygularla en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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