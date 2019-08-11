KKTC Cumhurbaşkanlığında bayramlaşma

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Bu bayramda tüm kırgınlıkların bir kenara bırakılmasını, dostluk ve kardeşlik duygularının daha da bir pekişmesini diliyorum." dedi.

Bayram günlerinin sağlık, huzur ve mutlulukla geçmesini dileyen Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

"Tüm halkımızın, Türkiye'deki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bayram günlerinin en başta sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçmesini diliyorum. Bayramlar çok güzel ve özel günlerdir. Bizlere bütün kırgınlıkları bir kenara itme fırsatı verir, dostlukların tazelenmesi fırsatını verir. Ben de bu bayramda tüm kırgınlıkların bir kenara bırakılmasını, dostluk ve kardeşlik duygularının daha da bir pekişmesini diliyorum. Bu bayram günlerinin kazasız, belasız ve huzur içinde geçmesini temenni ediyorum. Tüm yurttaşlarımıza en iyi duygularla en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

