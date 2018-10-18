KKTC’de 17 yaşındaki kızın babası ve dayısının yaptıkları infial yarattı

KKTC Alayköy’de 2 yıldır öz kızına tecavüz eden sapık babayla sarsılırken, dün akşam polise yansıyan diğer bir tecavüz iddiası toplumda infial oluşturdu.

Dün akşam Lapta Polis Karakoluna giden K.Y. (17), babası K.Y. ve dayısı A.Y.'nin kendisine tecavüz ettiğini söyledi. 17 yaşındaki çocuk, dayısının küçük yaştan beri kendisine tecavüz ettiğini, geçen yıldan beridir de babasının taciz ve tecavüze başladığını aktardı.

BABA İLE DAYI GÖZALTINA ALINDI

K.Y'nin ifadeleri üzerine polis, baba K.Y. ile dayı A.Y.'yi gözaltına aldı. Zanlıların bugün Girne Kaza Mahkemesine çıkarılacağı öğrenildi. (İHA)





