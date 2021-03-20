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KKTC'de 8 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü!

20.03.2021 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Lapta ilçesinde 8 yaşındaki Yahya Ergör, emekli polis memuru babasına ait beylik tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

KKTC'de 8 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü!

Olay, saat 19.00 sıralarında Lapta ilçesinde meydana geldi. Emekli polis memuru babasına ait beylik tabancasının ateş alması sonucu 8 yaşındaki Yahya Ergör ağır yaralandı. Talihsiz çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

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AMBULANSTA HAYATINI KAYBETTİ

KKTC emniyetinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 19.00 sıralarında Lapta'da yaşayan Yahya Ergör, ikametgahı içerisinde emekli polis memuru olan babası adına zimmetli tabancanın henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı ateş alması sonucu ağır şekilde yaralanarak ambulans ile hastaneye sevk edildiği esnada yaşamını yitirmiştir. Olay ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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polis

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