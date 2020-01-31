KKTC'de Akıncı’ya 'şehit mezarlarını açın' çağrısı

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Yönetim Kurulu, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Tekke Bahçesi'ne defnedilen 44

şehidin mezarının yeniden açılmasını ve kimliklerinin yeniden belirlenmesini istedi. Dernek Başkanı Gürsel Benan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve hükümet yetkililerine 'Mezarları açın' çağrısı yaptı.

'MEZARLARIN YENİDEN AÇILMASINI İSTİYORUZ'



Benan, "Son bir yıl içerisinde Tekke Bahçe Şehitliği'nde Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından kazılar yapılıyor. Burada bulunan iki mezardan toplu mezarlar çıktı. Bundan sonra şehit ailelerinde tamamen bir sorgulama başladı. Acaba mezarlarda kimler yatıyor?" dedi. Yapılan kazılarda şok yaşadıklarını söyleyen Gürsel Benan, "Bir mezarda 5 şehidin kemikleri bulundu. Ama burada bulunan şehitlerimizin ayrıca ayrı mezarları bulunuyor. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği olarak isyan ettik. 1974 yılında burada defnedilen 44 mezarın yeniden açılmasını istiyoruz" diye konuştu.

'BAKANLAR KURULU KARARI GEREKİYOR'



Tekke Bahçesi'nde babası Muzaffer Selim'in de yattığını da söyleyen Benan, "Ben de şu anda kuşku duyuyorum. Benim babamın mezarında gerçekten babam mı var, yoksa başkası mı?" diye sordu. Benan, "Yıllardır şehit aileleri, mezarlarına gittiğinde kendi şehidi olarak dua etti. Ama kazılarda kemikler başka mezarlarda çıktı. 45 yıl dua ettik ama hangi şehide dua ettik bilmiyoruz. Bunun sorgulaması yapılıyor şu anda" ifadelerini kullandı.