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KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.01.2019 02:53 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Rum Sosyal Reform Birliği (OPEK) üyelerini kabulünde KKTC ve Türkiye bayrağının olmaması, muhalefetin tepkisine neden oldu. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, "Sayın Akıncı makamına yakışanı yapmalı ve istifa etmeli" dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

Muhalefetin sert tepki gösterdiği tartışma, KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu'nun, Akıncı'nın OPEK üyelerini kabulüne yönelik yaptığı açıklama ve paylaştığı fotoğraf ile başladı. Açıklamada, OPEK temsilcilerine Kıbrıs sorunu konusunda, içinde bulunulan durum ve özellikle siyasi eşitliğin Kıbrıslı Türkler açısından vazgeçilmez ilke olduğu konusunun etraflıca izah edildiği kaydedildi. Basına yansıyan fotoğrafta ise Akıncı'nın arkasında yer alan KKTC ve Türk bayrağının olmadığı görüldü.

'SAYIN AKINCI MAKAMINA YAKIŞANI YAPMALI VE İSTİFA ETMELİ'

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, "Sayın Akıncı makamına yakışanı yapmalı ve istifa etmeli. Bayraklardan neden çekiniyor. O bayraklar sayesinde Cumhurbaşkanlığı makamında oturduğunu unuttu mu? Bundan sonra aday olmayı düşündüğü 2020 Cumhurbaşkanlığı'na nasıl aday olacaktır" diye konuştu.

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AKINCI: BAYRAK ÜSTÜNDEN UCUZ SİYASET ALIŞKANLIĞI HALA BİTMEDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Sosyal Reform Birliği (OPEK) üyelerini kabulünde KKTC ve Türk bayrağının olmamasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Bayrak üstünden ucuz siyaset alışkanlığı hala bitmedi" dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bayrak üstünden ucuz siyaset alışkanlığı hala bitmedi. Neymiş, Rum derneği ziyaretimize geldiği için bayraklar salondan çıkarılmış... Bir kaç gün önce Spehar geldiğinde de yoktu. BM Genel Sekreterinin Kıbrıs geçici özel temsilcisi Lute geldiğinde de. Onu görmediniz mi? AB komisyonu Başkanı Junker, AP Başkanı Shultz ve daha bir çok yabancı dışişleri bakanı, devlet adamı geldiğinde de. Ve bu durum yeni değil, benden önce de hep böyle oldu. Cumhurbaşkanlığı'nda bina girişinde sabit direklerde bayraklarımız var, her geleni karşılayan. Bir de bina içinde seyyar olanlar var. Toplantının niteliğine göre davranılır ve yabancılarla görüşülecek mekanlarda sembol empozesi yapılmaz öteden beri. Gelenlere düşüncelerimizi anlatmayı tercih ederiz. Tekrar ediyorum; bu hep böyle oldu. Yabancı devlet adamlarının Rum engelini aşabildikleri oranda geldikleri tek yer de Cumhurbaşkanlığı. Resmen tanımasalar da. Yabancı devlet yetkilileri ve büyükelçiler dışında makamımıza gelmek cesaretini gösteren az sayıda Rum örgütüne de aynı şekilde davranmak, onlar talep etmeseler de, doğru bir yaklaşımdır. Bu konuyu saldırı vesilesi yapanların belirttiklerimi bilmediklerini düşünmüyorum. Bilerek yapıyorlar. Ama halkımızın gerçeği bilmesinin gerekli olduğu inancıyla bu paylaşımı yapmayı gerekli gördüm."

akinci

İŞTE O FOTOĞRAFLAR

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(DHA)

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