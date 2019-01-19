KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

Muhalefetin sert tepki gösterdiği tartışma, KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu'nun, Akıncı'nın OPEK üyelerini kabulüne yönelik yaptığı açıklama ve paylaştığı fotoğraf ile başladı. Açıklamada, OPEK temsilcilerine Kıbrıs sorunu konusunda, içinde bulunulan durum ve özellikle siyasi eşitliğin Kıbrıslı Türkler açısından vazgeçilmez ilke olduğu konusunun etraflıca izah edildiği kaydedildi. Basına yansıyan fotoğrafta ise Akıncı'nın arkasında yer alan KKTC ve Türk bayrağının olmadığı görüldü.

'SAYIN AKINCI MAKAMINA YAKIŞANI YAPMALI VE İSTİFA ETMELİ'

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, "Sayın Akıncı makamına yakışanı yapmalı ve istifa etmeli. Bayraklardan neden çekiniyor. O bayraklar sayesinde Cumhurbaşkanlığı makamında oturduğunu unuttu mu? Bundan sonra aday olmayı düşündüğü 2020 Cumhurbaşkanlığı'na nasıl aday olacaktır" diye konuştu.

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AKINCI: BAYRAK ÜSTÜNDEN UCUZ SİYASET ALIŞKANLIĞI HALA BİTMEDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Sosyal Reform Birliği (OPEK) üyelerini kabulünde KKTC ve Türk bayrağının olmamasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Bayrak üstünden ucuz siyaset alışkanlığı hala bitmedi" dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: