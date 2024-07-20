KKTC’de dikkat çeken görüntü! Erdoğan ile Özgür Özel bir süre sohbet etti

KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lider Devlet Bahçeli’nin yanı sıra Özgür Özel de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yumuşaması gereken muhalefettir" açıklamasından sonra ara verilen normalleşme süreci, KKTC'deki Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü töreninde devam etti. Erdoğan ile Özel bir süre sohbet etti.

Erdoğan’ın normalleşme sürecine destek olmadıklarını savunarak CHP’yi hedef aldığı açıklamalarından sonra Özel ile Erdoğan’ın KKTC’de görüşüp görüşmeyecekleri merak konusu olmuştu ancak tarihi törenden gelen görüntüler dikkat çekti.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır