KKTC'de düşen füze için Türkiye harekete geçti

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: Yaşadığımız olaylar ertesinde tedbir mahiyetinde Türkiye’den AFAD’dan (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) az sonra dört kişilik bir uzman ekip ülkemize geliyor. Ülkemize gelecek olan ekip Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığımızla birlikte patlamanın olduğu bölgede cihazlar eşliğinde kimyasal ölçüm yapacak. Kamuoyuna bilgi vermeye devam edeceğiz.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Lefkoşa yakınlarına düşen S-200 füzesi için AFAD'dan dört kişilik ekibin KKTC'ye geleceğini duyurdu. Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AFAD ekibinin, KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile beraber patlamanın yaşandığı bölgede kimyasal ölçüm yapacağını söyledi.



DÜŞEN CİSİM S-200 FÜZESİ

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Başbakan Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tuğgeneral Tevfik Algan'la basına açıklama yaptı.