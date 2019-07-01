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KKTC'de düşen füze için Türkiye harekete geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 01.07.2019 15:41 | Son Güncelleme

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay düşen S-200 füzesi için Türkiye'den bir ekibin KKTC'ye gideceğini söyledi.

KKTC'de düşen füze için Türkiye harekete geçti

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: Yaşadığımız olaylar ertesinde tedbir mahiyetinde Türkiye’den AFAD’dan (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) az sonra dört kişilik bir uzman ekip ülkemize geliyor. Ülkemize gelecek olan ekip Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığımızla birlikte patlamanın olduğu bölgede cihazlar eşliğinde kimyasal ölçüm yapacak. Kamuoyuna bilgi vermeye devam edeceğiz.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Lefkoşa yakınlarına düşen S-200 füzesi için AFAD'dan dört kişilik ekibin KKTC'ye geleceğini duyurdu. Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AFAD ekibinin, KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile beraber patlamanın yaşandığı bölgede kimyasal ölçüm yapacağını söyledi.

DÜŞEN CİSİM S-200 FÜZESİ

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Başbakan Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tuğgeneral Tevfik Algan'la basına açıklama yaptı.

Tatar, düşen cismin İsrail ile Suriye arasındaki gerginlik sırasında Şam yönetiminin kontrolündeki füze savunma sisteminden ateşlenerek yanlışlıkla Ada'ya düştüğünün sanıldığını belirterek "S-200 füzesinin bir parçası Taşkent Güngör arasındaki bölgeye düştü ve tahribat yarattı." dedi.

Olayın detaylarının Genelkurmay Başkanlığına iletildiğini ve konunun incelendiğini vurgulayan Tatar, "Ankara’da yapılan incelemeler ve KTBK ile GKK komutanlarının bize verdiği bilgilere göre, bu olay, kesin olmamakla birlikte, İsrail ve Suriye arasında artan gerginlik ve çatışma üzerine Suriye’nin füze sisteminin ateşlenmesiyle aksilik ve kaza sonucu raydan çıkması ve buralara intikal etmesiyle meydana gelmiştir." diye konuştu.

"ZEHİRLİ GAZ VEYA KİMYASAL MADDE SÖZ KONUSU DEĞİL"

Düşen cismin zehirli gaz ya da kimyasal madde içerdiğine dair söylentilere açıklık getiren Başbakan Tatar, herhangi bir zehirli gaz ya da kimyasal maddenin söz konusu olmadığını, bu durumun Genelkurmay Başkanlığı tarafından da teyit edildiğini anımsattı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay da füze parçasının, İsrail saldırıları karşısında Suriye’nin füze bataryalarının kontrolsüz ve yoğun ateş yönlendirmesiyle kaza sonucu Kıbrıs'a düştüğünü belirtti.

Özersay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le yaptığı görüşmeye de değinerek Güler'in kendisine paniğe gerek olmadığını ve bu olayın kaza sonucu yaşanmış istisnai bir durum olduğunu söylediğini aktardı.

Başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen yabancı cisim, patlamaya ve akabinde çevrede tahribata sebep olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC füze Özersay s200

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