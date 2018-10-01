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KKTC'de herkes bu olayı konuşuyor! 'Görüştükten 20 dakika sonra ölüm haberi geldi'

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 11:28 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gasptan tutuklanmasının ardından 'Milyonlarım var neden soygun yapayım?' diyen sonra da cezaevinde intihar eden Ahmet S.'nin eşi olayın cinayet olduğunu öne sürdü. Emine S. "Eşim ile görüştükten 20 dakika sonra ölüm haberi geldi" dedi

KKTC'de herkes bu olayı konuşuyor! 'Görüştükten 20 dakika sonra ölüm haberi geldi'

Girne'de işletilen marketin birikmiş hasılatını alan Mehmet Ali Güngörmüş, 25 Eylül Salı günü otomobile binip, parayı yatırmak üzere bankaya gitmek için yola çıktı. Caddeye geldiğinde 3 kişi, Güngörmüş'ün önünü kesip, başına silah dayayıp, çekiçle de vurdu. Şok yaşayan Güngörmüş'ün üzerindeki 200 bin lirayı gasbeden kişiler, olay yerinden kaçtı. Güngörmüş'ün şikayeti üzerine polis ekipleri, gaspçıların yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süre içinde Güngörmüş'ü gasbettiği belirtilen Sevgi Ü., Serkan B. ve Ahmet S., çarşamba günü yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, işlemlerinin ardından Girne'de mahkemeye sevk edildi.

'3 KEZ KEŞİF YAPTILAR'

Mahkemeye bilgi veren polisler, gasp şüphelileriyle bağlantılı 1 kişinin yurt dışına kaçtığını ve paranın bulunamadığını belirtti. Polislerden birinin, "Soyguncular, öyle düzenek kurmuş ki kamera görüntülerinde aracın içindekiler görünmüyor. Zanlıların, aracın arka ve yan camlarını çamur ve siyah bant ile kapatmalarından dolayı aracın içindekiler görüntülerde seçilemiyor. Zanlılar, ayrıca olayın meydana geldiği yolu 3 kez geçip, keşif yaptılar" dediği öğrenildi.

'OKUL HAYATIM BİTER'

Sevk edildiği mahkemede savunma yapan gasp şüphelisi Sevgi Ü., "Ahmet S. ile otelde tesadüfen tanıştım sonra görüşmeye başladık. Benim bu olay ile ilgim yok. Yüksek lisans için ülkedeyim. Ailem duyarsa okul hayatım biter. Soygunu mahkemede öğrendim, hiçbir şeyden haberim yok" dedi. Duruşmada ağlama krizine giren Sevgi Ü.'yü polisler sakinleştirildi. Şüphelilerden Ahmet S. ise "İş adamıyım. Hesaplarımı inceleyin. Milyonlarım var. Neden soygun yapayım? Bu olayla kesinlikle alakam yoktur" diye savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, gasp şüphelilerinin 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Sevgi Ü., Serkan B. ve Ahmet S., bugün yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Polis, yapılan araştırma sonucu, mahkemede daha önceki savunmasında "Yüksek lisans için ülkedeyim. Hiç suçum yok. Ailem duyarsa okul hayatım biter" diyen Sevgi Ü.'nün, olayla bağlantısı olmadığının belirlendiğini bildirdi.

Bunun üzerine mahkeme heyeti, Sevgi Ü.'nün serbest bırakılmasına karar verdi. Diğer şüpheliler Ahmet S. ile Serkan B.'nin tutukluluğunun ise 7 gün uzatılmasına karar verildi.

İNTİHAR ETTİ

Girne Boğaz Karakolu'nda, farklı hücrelere konulan 2 şüpheliden Ahmet S.'nin, 28 Eylül Cuma günü saat 18.30 sıralarında intihar ettiği belirtildi. Ahmet S.'nin, şortundaki bağ ile kendisini asarak, yaşamına son verdiği kaydedildi.

'GÖRÜŞTÜKTEN 20 DAKİKA SONRA ÖLÜM HABERİ GELDİ'

Ahmet S.'nin eşi Emine S., DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Ahmet S.'yi Girne Boğaz Karakolu'nda ziyaret ettiğini belirten Emine S., eşinin mahkemede haklı çıkacağına inandığını söyledi. Emine S., "Eşim ile görüştükten 20 dakika sonra ölüm haberi geldi. Paraya ihtiyacı yoktu. Zaten kendisi de hesaplarının kontrol edilmesini istemişti. Görüşmemizde kötü bir konuşma olmadı. Olumlu bir düşünceye sahipti. Çıkacağını söyledi bize" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE OTOPSİ YAPILMASINI İSTİYORUZ'

Eşine şort götürmediğini kaydeden Emine S., "Karakol ortamında kendisini asacak bir durum yoktu. Bu işin peşini bırakmayacağız. Türkiye'de, Adli Tıp'ta otopsisinin yapılmasını istiyoruz. KKTC'de baştan sağma bir işlem yapıldı" dedi. Emine S., ayrıca en son görüşmelerinde eşinin, oğulları Egemen'i (1) sevdiğini söyledi.

Eşinin öldürüldüğü iddiasında bulunan Emine S., "KKTC ve Türkiye yetkililerine yalvarıyorum. Bu işin peşini bırakmasınlar. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Bu, intihar süsü verilmiş cinayettir. Üstü kapatılmamalı" diye konuştu.

Öte yandan Ahmet S.'nin amcası Cemal S. de "KKTC'de 15 dakikada otopsi yapılıyor. Öldükten 15 dakika sonra otopsi mi ortaya çıkar? İntihar ettiğini düşünmüyoruz. Ahmet, şort giymeyi sevmezdi, nasıl şort bağı ile intihar edecek ki?" dedi.

Ahmet S.'nin cenazesinin, bu akşam gönderileceği İstanbul'da yarın toprağa verileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC gasp intihar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

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