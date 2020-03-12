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KKTC'de ikinci koronavirüs vakası

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2020 20:49 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, bir kişide daha koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu duyurdu.

KKTC'de ikinci koronavirüs vakası

Geçtiğimiz gün bir Alman kadın turiste yapılan tetkiklerde pozitif koronavirüsü teşhis edilmesinin ardından Alman turist kadının kocasında koronavirüs terleri pozitif çıktığı belirlendi. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, koronavirüs teşhisi sayısının 2'ye çıktığı, bunun dışında koronavirüs teşhisi konan ve bu nedenle karantinaya alınan herhangi bir KKTC vatandaşı olmadığı da belirtildi.

Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"4 gündür Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesinde karantinaya alınan kadın turistin durumu stabildir. Ancak kendisi ile birlikte karantinaya alınan ve daha önce yapılan tetkiklerde sonuçları negatif çıkan Alman kadın turistin eşinin bugün ateşinin yükselmesi sebebiyle yapılan tetkiklerde pozitif koronavirüs teşhis edilmiştir. Böylelikle ülkemizde pozitif koronavirüs taşıyan insan sayısı ikiye çıkmıştır. Bu iki vaka dışında ülkemizde pozitif koronavirüs teşhisi konan ve bu nedenle karantinaya alınan herhangi bir KKTC vatandaşı bulunmamaktadır."

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koronavirüs KKTC

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