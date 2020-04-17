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KKTC'de ilaç tartışması alevlendi

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2020 17:25 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), hükümet ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında Kıbrıs Rum kesiminden KKTC'ye yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilaç getirilmesiyle ilgili polemik sürüyor.

KKTC'de ilaç tartışması alevlendi

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden konuya ilişkin yeni bir yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Dün Başbakanlığımız, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, kimden ve nasıl geldiği henüz netleşmemiş olan bir miktar ilaç ve tıbbi malzemeyi Lefkoşa Türk Belediyesine ait bir kamyon ile Sağlık Bakanlığının İlaç Eczacılık Dairesi ve Gümrük Dairesinden izin almadan KKTC'ye geçirmek için kullandığı yöntemlerin yasalarımıza uygun olmadığını almış olduğu hukuki mütalaa ile kanıtlamış ve bu görüşleri de kamuoyu ile paylaşmıştır." ifadeleri yer aldı.

Devletin kurumlarını ve hukuk düzenini korumaya yönelik ortaya koyulan duruşa, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın saygı göstermemesinin ve alaycı bir yaklaşım sergilemesinin devlet ciddiyetinden uzak bir tavır olduğu kaydedilen açıklamada, bunun, devletin sahibi olan halka karşı da büyük bir saygısızlık olduğu belirtildi.

Açıklamada, dün yapılan paylaşımda, Akıncı'ya "kaçakçı" denmediği ve malzemelerin yurda sokulması yönteminin yasal olmadığının vurgulandığı hatırlatılırken, "Cumhurbaşkanı'nın böyle bir açıklamayı çarpıtarak dalga geçer bir tavır sergilemesi, bilinen tutumunun bir yansıması, KKTC'yi ve bulunduğu makamı nasıl algıladığının bir göstergesidir." değerlendirmesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı'ya, Kıbrıs'ın kuzeyinde yasama, yürütme ve yargısıyla çağdaş bir devletin var olduğu ve bu devlette de Kıbrıslı Türkler yaşadığı hatırlatılan açıklamada, "KKTC bir kabile yönetimi, biz de kabile mensupları değiliz." ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan insanların, ülkenin saygın yurttaşları olduğunun anımsatıldığı açıklamada, bu saygınlığı korumanın hükümetin olduğu kadar Cumhurbaşkanı Akıncı'nın da görevi olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı'nı görevde kaldığı sürece anayasa ve yasalara uygun davranmaya ve bu sınırlar içinde hareket etmeye çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

RUM KESİMİNE İLAÇ GETİRİLMESİ

Kıbrıs Rum kesiminden KKTC'ye dün koruyucu giysi ve ilaç getirilmişti.

Başbakanlıktan konuya ilişkin dün yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığında faaliyet gösteren İki Toplumlu Sağlık Komitesi tarafından Rum kesiminden getirilen ilaç ve malzemelerin, Cumhurbaşkanlığı-Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliğiyle yasal olmayan yollardan KKTC'ye getirildiği belirtilmişti.

Açıklamada, söz konusu ilaçların Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Dairesi tarafından inceleneceği, uygun görülmesi halinde depolarda bulunmasına ve gerekmesi halinde kullanılmasına izin verileceği kaydedilmişti.

"HAKKIMIZDA İŞLEM YAPILMASINI BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gece saatlerinde Facebook üzerinden bu açıklamayı yanıtlamıştı.

Akıncı, "İki Toplumlu Sağlık Komitesinin eş başkanları arasında yürütülen rutin iletişim çerçevesinde, daha önce de uygulanan yöntem uyarınca bir miktar ilaç ve korunma giysisi, bugün komitenin Kıbrıs Türk kanadınca iletilen talep doğrultusunda Cumhurbaşkanlığınca belediyeden sağlanan destekle temin edilerek istenen yere teslim edilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamayla, yaptıkları işin ne büyük bir kaçakçılık suçu olduğunu öğrenmiş bulunduklarını belirten Mustafa Akıncı, Başbakan'ın suç duyurusunun ardından Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile birlikte haklarında işlem yapılmasını beklediklerini kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakanlık Cumhurbaşkanlığı KKTC

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