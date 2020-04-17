KKTC'de ilaç tartışması alevlendi

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden konuya ilişkin yeni bir yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Dün Başbakanlığımız, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, kimden ve nasıl geldiği henüz netleşmemiş olan bir miktar ilaç ve tıbbi malzemeyi Lefkoşa Türk Belediyesine ait bir kamyon ile Sağlık Bakanlığının İlaç Eczacılık Dairesi ve Gümrük Dairesinden izin almadan KKTC'ye geçirmek için kullandığı yöntemlerin yasalarımıza uygun olmadığını almış olduğu hukuki mütalaa ile kanıtlamış ve bu görüşleri de kamuoyu ile paylaşmıştır." ifadeleri yer aldı.

Devletin kurumlarını ve hukuk düzenini korumaya yönelik ortaya koyulan duruşa, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın saygı göstermemesinin ve alaycı bir yaklaşım sergilemesinin devlet ciddiyetinden uzak bir tavır olduğu kaydedilen açıklamada, bunun, devletin sahibi olan halka karşı da büyük bir saygısızlık olduğu belirtildi.

Açıklamada, dün yapılan paylaşımda, Akıncı'ya "kaçakçı" denmediği ve malzemelerin yurda sokulması yönteminin yasal olmadığının vurgulandığı hatırlatılırken, "Cumhurbaşkanı'nın böyle bir açıklamayı çarpıtarak dalga geçer bir tavır sergilemesi, bilinen tutumunun bir yansıması, KKTC'yi ve bulunduğu makamı nasıl algıladığının bir göstergesidir." değerlendirmesine yer verildi.