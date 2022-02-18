HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. KKTC'de koalisyon konusunda mutabakata varıldı

KKTC'de koalisyon konusunda mutabakata varıldı

18.02.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti" konusunda mutabakata varıldı.

KKTC'de koalisyon konusunda mutabakata varıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, UBP-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 8 Şubat'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Sucuoğlu, Bayrak Radyo Televizyonu'nda (BRT) katıldığı bir programda hükümet görüşmelerinde sona gelindiğini kaydetti.

MUTABAKATA VARILDI

Bugün hükümeti kurma çalışmalarında son rötuşların yapıldığını belirten Sucuoğlu, UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

Sucuoğlu, 21 Şubat Pazartesi günü yeni Bakanlar Kurulu listesinin Cumhurbaşkanına sunulacağını kaydetti.

SEÇİM SONUÇLARI

UBP, KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimi yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı.

Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede kırmızı alarm! Okullar tatil edildi, ulaşım durma noktasına geldiÜlkede kırmızı alarm! Okullar tatil edildi, ulaşım durma noktasına geldi
Sıla Şentürk cinayetinde yeni detay! Katilin telefonundaki uygunsuz fotoğraflar görülünce...Sıla Şentürk cinayetinde yeni detay! Katilin telefonundaki uygunsuz fotoğraflar görülünce...
Sıla Şentürk'ün katili ilk kez konuştu! İtiraf...Sıla Şentürk'ün katili ilk kez konuştu! İtiraf...
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isimler olay şarkıyı Mynet'e yorumladı! "Sözleri anlamlı"

Ünlü isimler olay şarkıyı Mynet'e yorumladı! "Sözleri anlamlı"

Ukrayna krizine ilişkin çarpıcı açıklama! "Bir saldırı olursa..."

Ukrayna krizine ilişkin çarpıcı açıklama! "Bir saldırı olursa..."

Rus tarafına tahliye edilmeye başlandılar... Bölgede sirenler çalıyor!

Rus tarafına tahliye edilmeye başlandılar... Bölgede sirenler çalıyor!

Beğenmedi! "Salak değiliz evladım" tepkisi

Beğenmedi! "Salak değiliz evladım" tepkisi

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum! "

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum! "

Zabıta müdüründen sert tepki: Fakire ekmek yoksa zengine...

Zabıta müdüründen sert tepki: Fakire ekmek yoksa zengine...

İlginizi Çekebilir

Su tasarrufu yöntemini açıkladı! “İç çamaşırı giymiyorum”

Su tasarrufu yöntemini açıkladı! “İç çamaşırı giymiyorum”

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Ünlü isimler olay şarkıyı Mynet'e yorumladı! "Sözleri anlamlı"

Ünlü isimler olay şarkıyı Mynet'e yorumladı! "Sözleri anlamlı"

Sözleri olay oldu! "Eşime cinsel ilişki için arkadaşlarımı..."

Sözleri olay oldu! "Eşime cinsel ilişki için arkadaşlarımı..."

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.