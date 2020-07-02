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KKTC'de koronavirüs hortladı! Yeni vakalar görüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 02.07.2020 19:30 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

KKTC'de koronavirüs hortladı! Yeni vakalar görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) koronavirüs vakaları yeniden artmaya başladı. KKTC’de 75 gün sonra tespit edilen ilk vakanın ardından bugün 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada son 24 saatte 569 kişiye koronavirüs testi yapıldığını aktarırken, 2 kişinin ise test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Bakan Pilli, vakaların KKTC’ye havayolu ile geldiğinin aktarırken, 1’inin Türk vatandaşı, diğerinin ise Kazakistan vatandaşı olduğunu açıkladı. Pilli, ülkede toplam vaka sayısının 3’e yükseldiğini ifade etti.

İKİ VAKA DA KARANTİNA ALTINA ALINDI

Bakan Pilli, her iki vakanın da hızlı bir şekilde başkent Lefkoşa’da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde karantina altına alındığını açıkladı. Sağlık Bakanı, vakalar ile temas eden kişilerin ekipler tarafından takip edildiğini ve temaslı kişilerin gözlem altına alınmaya başlandığını duyurdu. Pilli, vatandaşlara maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması konusunda çağrıda bulundu.

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