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  4. KKTC'de koronavirüs paniği! Sonuçlar Ankara'ya gönderildi

KKTC'de koronavirüs paniği! Sonuçlar Ankara'ya gönderildi

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2020 12:56 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 (koronavirüs) şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki kadın hasta G.E'den alınan örnekler kesin teşhis için Türkiye'ye gönderildi.

KKTC'de koronavirüs paniği! Sonuçlar Ankara'ya gönderildi

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, hastanın şu anki durumun iyi olduğunu söyledi. Hastadan alınan örneklerin hemen Ankara'ya gönderildiğini kaydeden Özyılkan, Ankara'dan gelecek sonuca göre hareket edileceğini söyledi.

HASTA KARANTİNADA

Özyılkan, tahlil sonuçlarının 24 saat içerisinde gelebileceğini ifade etti. 74 yaşındaki G.E'nin, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde oluşturulan karantina odasında müşahede altında olduğu öğrenildi. G.E'nin tatil için gittiği Dubai'de Çinli gruplarla turlara katıldığı belirlenmişti.

Kaynak: DHA


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KKTC koronavirüs

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