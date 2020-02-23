KKTC'de koronavirüs paniği! Sonuçlar Ankara'ya gönderildi

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, hastanın şu anki durumun iyi olduğunu söyledi. Hastadan alınan örneklerin hemen Ankara'ya gönderildiğini kaydeden Özyılkan, Ankara'dan gelecek sonuca göre hareket edileceğini söyledi.

HASTA KARANTİNADA



Özyılkan, tahlil sonuçlarının 24 saat içerisinde gelebileceğini ifade etti. 74 yaşındaki G.E'nin, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde oluşturulan karantina odasında müşahede altında olduğu öğrenildi. G.E'nin tatil için gittiği Dubai'de Çinli gruplarla turlara katıldığı belirlenmişti.

Kaynak: DHA





