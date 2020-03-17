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KKTC'de koronavirüs vaka sayısı arttı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.03.2020 10:13 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), koronavirüs görülen vaka sayısının 7 yükseldiği açıkladı.

KKTC'de koronavirüs vaka sayısı arttı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, gözetim altında tutulan bir Alman turistte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 7'ye yükseldiğini duyurdu. KKTC'de daha önce 4 turist ve 2 KKTC vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti.

RUM KESİMİNDE VAKA SAYISI 48'E YÜKSELDİ

Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı ise ülkede 13 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü açıkladı. Böylece Kıbrıs Rum kesiminde, 2'si İngiliz üslerinde olmak üzere vaka sayısı 48'e yükseldi.

KAZAKİSTAN'DA SAYI 27'YE ÇIKTI

Kazakistan'da 18 kişide daha yeni tip koronavirüs vakasına rastlanmasıyla toplam vaka sayısı 27'ye çıktı.

İlk vakanın geçen hafta görülmesinin ardından ülke genelinde bir aylık süreyle olağanüstü hal ilan edilmiş, yabancıların ülkeye girişi askıya alınmıştı.

Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin iptal edildiği Kazakistan'da, okullar erken tatile girmiş, üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmişti.

Kaynak: AA


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