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KKTC'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde kapanma kararı alındı

28.01.2021 22:30 | Son Güncelleme:
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KKTC'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde kapanma kararı alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde kapanma kararı alındı.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince alınan ilave Kovid-19 tedbir kararlarının Bakanlıkça uygulanmasına karar verildi.

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Yeni kararlar, Bakanlar Kurulunun ardından Başbakan Ersan Saner tarafından açıklandı.

4 ŞUBAT'A KADAR GEÇERLİ

Buna göre, KKTC genelinde artan yerel Kovid-19 vakaları nedeniyle, daha önce alınan karar uyarınca, Girne'de 28 Ocak'tan 10 Şubat 23:59'a, Lefkoşa'da ise 28 Ocak'tan 03 Şubat 23:59'a kadar kapanma kararı alındı.

Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke'nin ise 29 Ocak 00:01'den başlayarak, 3 Şubat 23:59'a kadar kapanmasına karar verildi.

Tüm ilçelerde eczane, benzin istasyonu, fırın, kasap, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler ve bunların tedarikçileri açık olacak.

İlçeler arası giriş çıkışlar durdurulurken, bu kararlar 02 Şubat'ta yeniden değerlendirilecek.

10 Şubat'a kadar devlet okulları ve özel okullarda, tüm okul öncesi ve ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitim durdurulurken, eğitime online devam edilecek. Kreşler ve özel eğitim merkezleri ise bu uygulamadan muaf olacak.

Bu süreçte cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınların katılımı ile yapılmasına karar verilirken, KKTC'de ikamet eden ve Kıbrıs Rum kesiminde çalışan kişilerin geçişleri bir sonraki karara kadar karantinaya tabi olacak.

Öte yandan, iş yeri açılış törenleri, düğün, sinema, tiyatro, doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah, mevlit, sergi ve benzeri faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin karar, bir sonraki değerlendirmeye kadar uzatıldı.

47 YENİ VAKA

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 3 bin 605 Kovid-19 testi yapıldığını, 33'ü yerel 47 pozitif vakaya rastlandığını, bir kişinin yoğun bakıma alındığını ve 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, ülkede toplam vaka sayısının 2 bin 208'e yükseldiğini, 360 kişinin tedavisinin devam ettiğini ve yoğun bakımda 9 hasta bulunduğunu bildirdi. (AA)

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