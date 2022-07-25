HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KKTC'de piyango bileti skandalı! EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını bastılar

KKTC'de piyango bileti skandalı! EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını bastılar

25.07.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 8 Ağustos'ta yapılacak özel çekiliş için basılan piyango biletlerinde büyük bir skandala imza atıldı. Basılan biletlerde "Erenköy Mücahitleri" diye yanlışlıkla EOKA'lı teröristlerin fotoğrafının kullanıldığı ortaya çıktı. Söz konusu skandal bir anda gündem yaratırken; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çok sert tepki gösterdi.

KKTC'de piyango bileti skandalı! EOKA'lı teröristlerin fotoğrafını bastılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakanlığa bağlı Piyangolar İdaresi, 8 Ağustos'taki Erenköy Direnişi'nin 58. yıldönümü nedeniyle yapılacak özel çekiliş için piyango bileti bastı. Ancak özel çekiliş için hazırlanan biletin üzerinde "Erenköy mücahitleri" yerine EOKA'cı teröristlerin fotoğrafı yer aldı.

ERSİN TATAR'DAN SERT TEPKİ

Yanlışlığın ortaya çıkması üzerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan sert tepki geldi.

Tatar, "Çanakkale destanına eş olan şanlı Erenköy Direnişi’ni anmak amacıyla Devlet Piyangoları İdaresi’nin bastırdığı piyango biletlerinde, Rum-Yunan askerleri ile EOKA’cıların çektirdiği fotoğrafları “Erenköy Mücahitleri” diye kullanmak büyük bir gaflettir ve bu asla kabul edilemez. Hiç kimse her nasıl olursa olsun Erenköy mücahitlerimizi, şanlı Erenköy direnişini, ulusal mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi küçük düşüremez. Bu kimsenin haddine değildir" dedi.

DFGFD

"SORUMLULAR GÖREVDEN ALINACAK"

Başbakan Ünal Üstel de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, sorumluların görevden alınacağını belirtti.

Devlet Piyangoları Birimi Sorumlusu Osman Uzun'dan da açıklama geldi. Uzun, birim sorumlusu olarak görevden affını isteyeceğini duyurdu.

Açıklamada, "Sehven yapılan bir hata sonucu kullanılan görselden dolayı halkımızdan ve Şanlı Erenköy Direnişi kahramanlarımızdan özür dileriz" denildi.

BİLETLER TOPLATILIYOR

NTV'nin aktardığı bilgiye göre; hatalı basılan biletler toplatılıyor. 8 Ağustos’ta yapılması planlanan çekiliş de 18 Ağustos’a ertelendi. İkramiye 500 binden 1 milyona çıkartıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul’da Üsküdar-Çekmeköy arasında metro arızası! İstanbul’da Üsküdar-Çekmeköy arasında metro arızası!
Görenleri meraklandırdı! Sosyal medyanın konuştuğu fotoğrafGörenleri meraklandırdı! Sosyal medyanın konuştuğu fotoğraf
İki bakanlıktan ortak çalışma! Resmi Gazete'de yayımlandı: İki net asgari ücrete kadar teşvik verilecekİki bakanlıktan ortak çalışma! Resmi Gazete'de yayımlandı: İki net asgari ücrete kadar teşvik verilecek
Anahtar Kelimeler:
kktc
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isimlerin tangalı videolarını görünce...

Ünlü isimlerin tangalı videolarını görünce...

Türkiye birincisi olmuştu! Dünya bu çocuğun peşinden koştu

Türkiye birincisi olmuştu! Dünya bu çocuğun peşinden koştu

Melih Gökçek AK Partili başkanı suçladı

Melih Gökçek AK Partili başkanı suçladı

Türkiye'nin konuştuğu teyze ve ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu teyze ve ifadesi

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını

Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını

İlginizi Çekebilir

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Errol Musk şimdi de spermleriyle gündemde!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.