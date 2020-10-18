KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre Ersin Tatar, cumhurbaşkanı seçildi

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bugün yapılan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu. KKTC'de bugün yapılan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Tatar, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 51,74’ünü alarak Cumhurbaşkanı oldu. Bağımsız Aday Mustafa Akıncı ise yüzde 48,26 oy ile ikinci geldi. YSK'den yapılan açıklamada, saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 61,03 olduğu belirtilmişti. Kayıtlı 199 bin 29 seçmenin bulunduğu seçimde vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı.

ERDOĞAN: TATAR'I ŞAHSIM VE TÜRK MİLLETİ ADINA TEBRİK EDİYORUM Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum.

Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir." ifadelerini kullandı. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs'taki seçim sonuçlarına ilişkin açıklama geldi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Başbakan Sayın Ersin Tatar'ın seçimleri kazandığı bildirilmiştir. Sayın Tatar'ı tebrik ediyor, seçildiği bu yüce makamda başarılar diliyoruz. Sonuçlar, Kıbrıs Türk halkının hür ve egemen iradesini yansıtmaktadır. Kıbrıs Türk halkının gücü, birlik ve beraberliğini toplumsal dayanışma ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde sürdürebilmesinden ileri gelmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla yakın eşgüdüm halinde çalışmayı, Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğini ve Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarını her koşulda desteklemeyi, ahdi ve tarihi sorumluluklarımızı hassasiyet ve kararlılıkla yerine getirmeyi her zaman olduğu gibi sürdüreceğiz."

KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR KİMDİR? 31 Ekim 2018’den beri Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlık görevini yürüten Ersin Tatar 1960 yılında Lefkoşa'da doğdu. Lise öğrenimini İngiltere'de tamamlayan, 1982 yılında Cambridge Üniversitesinden mezun olan ve 1982-1986 yıllarında İngiltere'de PriceWaterhouse'da çalışan Tatar, "CharteredAccountant" unvanını aldı. Ersin Tatar, 1986-1991 yıllarında İngiltere'de PollyPeck Firmasında, 1991-1992 yıllarında Ankara'da FMC-Nurol Savunma Sanayi AŞ'de finansman müdürü olarak çalıştı.