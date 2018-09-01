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KKTC'de Rumlar için casusluk yapan Mehmet Besimoğlu suçüstü yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 16:11 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Rumlara casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan Mehmet Besimoğlu'nun (70) 16 günde asker ve askeri birliklere ait 201 fotoğraf çektiği ve bunları irtibatta olduğu Rum ajana teslim ettiği belirlendi. Mehmet Besimoğlu, polis merkezindeki ilk ifadesinde, Gazimağusa Limanı'ndaki askerler ile birliğin fotoğraflarını, ismini söylemediği Rum'a vermek üzere çektiğini itiraf etti.

KKTC'de Rumlar için casusluk yapan Mehmet Besimoğlu suçüstü yakalandı!

KKTC polisi, Rumlarla iş birliği yaptığını tespit ettiği Mehmet Besimoğlu'nu takip etmeye başladı. Besimoğlu'nun Rumlarla yaptığı görüşme ve buluşmalar kayda alındı. Besimoğlu, en son Gazimağusa Surlariçi'ne giderken, takip edildi.

ASKERİ BİRLİK VE ASKERLERİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Canbulat Müzesi'nin surlarına çıkan Besimoğlu, bir köşeye çekilip, Gazimağusa Limanı'ndaki askeri birlik ile askerlerin dijital makineyle fotoğraflarını çekmeye başladı. Bu sırada operasyonu başlatan polis ekipleri, Besimoğlu'nu yakaladı. Polis merkezine götürülen Besimoğlu'nun makinesinde yapılan incelemede, askerlerle birliğin fotoğrafları bulundu.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Mehmet Besimoğlu, polis merkezindeki ilk ifadesinde, Gazimağusa Limanı'ndaki askerler ile birliğin fotoğraflarını, ismini söylemediği Rum'a vermek üzere çektiğini itiraf etti. Üzerinde Rum hattı bulunan Besimoğlu'nun, adı henüz öğrenilemeyen Rum ile sürekli telefonda konuştuğu da kayda alındı. 'Casusluk' suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Besimoğlu'nun evinde yapılan aramada; cep telefonları, dijital fotoğraf makineleri ve dizüstü bilgisayarlar bulundu.

16 GÜNDE 201 FOTOĞRAF ÇEKMİŞ

Lefkoşa'da mahkemeye çıkarılan Mehmet Besimoğlu ile ilgili araştırma yapan polis yeni bilgilere ulaştı. Besimoğlu'nun, 16 günde asker ve askeri birliklere ait 201 fotoğraf çektiği, bunları da irtibatta olduğu Rum ajana teslim ettiği belirlendi.

TUTUKLANDIKTAN SONRA RUM AJAN TARAFINDAN ARANDI

Şüphelinin telefonunun, tutuklandıktan sonra da irtibatta olduğu Rum ajan tarafından arandığı belirlendi. 'Rumlara casusluk yaptığı' iddiasıyla tutuklanan Mehmet Besimoğlu hakkındaki soruşturmanın derinleştirilerek devam ettirilmesine karar verildi. (DHA)

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