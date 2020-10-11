HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KKTC’de sandıklar kapandı, oy sayma işlemi başladı

KKTC’de sandıklar kapandı, oy sayma işlemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 18:07 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Seçimlere yüzde 55'e yakın katılım oldu. Resmi seçim sonuçlarının 19.00'dan itibaren belli olması bekleniyor.

KKTC’de sandıklar kapandı, oy sayma işlemi başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için da halk oylaması yapıldı.

Oy verme işlemi saat 18.00 itibarıyla tamamlandı ve oy sayımına başlandı. KKTC'de radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organında seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması, yayın yasağının sona ereceği saat 19.00'dan itibaren serbest olacak.

YSK'nin seçimin ve halk oylamasının kesin olmayan sonuçlarını saat 22.00'ye kadar açıklaması bekleniyor. YSK'den yapılan açıklamada saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 54.72 olduğu belirtilmişti.

11 ADAY YARIŞTI

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'si bağımsız 11 aday yarıştı.

Seçimde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar'ın yanı sıra Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın yanı sıra bağımsız aday olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş yarıştı.

Diğer yandan Alpan Uz, Mustafa Ulaş, Ahmet Boran ve Arif Salih Kırdağ bağımsız olarak, Fuat Çiner ise Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin adayı olarak yarışa katıldı.

Bugünkü seçim, KKTC'de bugüne kadar en çok adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçti.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

(AA / DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı! Ordu'daki damat, koronavirüsten öldüDüğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı! Ordu'daki damat, koronavirüsten öldü
İstiklal Caddesi'nde insan seliİstiklal Caddesi'nde insan seli
Uzmanlar uyarıyor: Uzayan Covid (Long Covid), Covid-19'la karıştırılmamalı Uzmanlar uyarıyor: Uzayan Covid (Long Covid), Covid-19'la karıştırılmamalı
En Çok Okunan Haberler
Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı
Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı
İsmail Küçükkaya: FOX Ana haber bana teklif edildi
İsmail Küçükkaya: FOX Ana haber bana teklif edildi
Sağlık Bakanı Koca: 15'inden itibaren tüm vakaları açıklayacağız
Sağlık Bakanı Koca: 15'inden itibaren tüm vakaları açıklayacağız
Antalya'daki kadın berberler ustalık için gün sayıyor
Antalya'daki kadın berberler ustalık için gün sayıyor
Güpegündüz akılalmaz olay! Genç kızı böyle kaçırdılar
Güpegündüz akılalmaz olay! Genç kızı böyle kaçırdılar
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Diğer Haberler
Ankara'daki Çayırhan Gölü'nde toplu balık ölümü
Çayırhan Gölü'nde tedirgin eden görüntü
Sıcak havayı görenler Taksim'e akın etti
İstiklal Caddesi'nde insan seli
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü
Gaziosmanpaşa'da kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK’ya ağır darbe
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe
Türkiye'den Yunan Bakan'a sert tepki: Asılsızdır
Türkiye'den Yunan Bakan'a sert tepki: Asılsızdır
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.