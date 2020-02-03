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  4. KKTC'de şaşırtan görüntü! Trafiğe böyle çıktı

KKTC'de şaşırtan görüntü! Trafiğe böyle çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.02.2020 12:30 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başkent Lefkoşa'da aracının ön kaputunun üzerine oturttuğu bir kadın ile trafiğe çıkan kişiye para cezası verildi.

KKTC'de şaşırtan görüntü! Trafiğe böyle çıktı

Olay, dün gece yerel saatle 01.30 sıralarında Lefkoşa'da meydana geldi. Araç sürücüsü yağmurlu havada yanındaki kadını, aracın ön kaputuna oturtarak trafiğe çıktı.

KAPUTUN ÜZERİNDE OYNADI

Müziğin sesini açan araç sürücüsüne, ön kaputta oturan kadın alkışlayarak eşlik etti. Olayla ilgili fotoğrafların sosyal medyada yayınlanması üzerine polis harekete geçti. Araç sürücüsü kameralardan tespit edildi ve Lefkoşa Trafik Şube amirliğine çağrıldı.

Araç sahibine tehlikeli sürüşten 680 TL para cezası ve 25 ehliyet ceza puanı kesildi. Aracın kaputuna oturan kadına da 340 TL para cezası kesildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kaput Leşkoşa KKTC

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