KKTC'de şaşırtan görüntü! Trafiğe böyle çıktı

Olay, dün gece yerel saatle 01.30 sıralarında Lefkoşa'da meydana geldi. Araç sürücüsü yağmurlu havada yanındaki kadını, aracın ön kaputuna oturtarak trafiğe çıktı.

KAPUTUN ÜZERİNDE OYNADI



Müziğin sesini açan araç sürücüsüne, ön kaputta oturan kadın alkışlayarak eşlik etti. Olayla ilgili fotoğrafların sosyal medyada yayınlanması üzerine polis harekete geçti. Araç sürücüsü kameralardan tespit edildi ve Lefkoşa Trafik Şube amirliğine çağrıldı.

Araç sahibine tehlikeli sürüşten 680 TL para cezası ve 25 ehliyet ceza puanı kesildi. Aracın kaputuna oturan kadına da 340 TL para cezası kesildi.

Kaynak: DHA

